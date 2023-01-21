中動向銷售跌20% 新百貨料蝕1.7億

中國動向第三季同店銷售按年錄得10%至20%中段下跌。集團首三季不包括Kappa童裝業務之累計零售額按年錄得10%至20%中段下降，同店銷售亦按年錄得中高單位數下跌。截至去年12底止，Kappa品牌店舖有1066間，較上一個財年底淨減少117間。

其他內地體育用品股營業表現稍見起色，特步國際（1368）早前公布，去年第四季零售銷售按年錄得高單位數跌幅，惟去年全年零售銷售則錄得中雙位數增長；361度（1361）去年第四季主品牌零售額亦按年大致持平。

新世界百貨昨日同發盈警，由2021年下半年純利4100萬元，轉虧至去年同期蝕1.72億元。集團指出，盈轉虧主要因期內受疫情持續，以及外匯虧損增加所致。

兗礦能源料去年多賺89%

此外，兗礦能源（1171）預計去年淨利潤308億元，按年增加145億元或89%。扣除非經常性損益的淨利潤306億元，按年增加144億元或89%。公司表示，期內盈利上升主要是由於去年受惠於境內外能源價格上升，公司煤炭價格維持高位；持續推進精益管理與成本預算，有效控制成本費用上漲等不利因素，令經營表現大幅提升。

不過，公司透露，化工板塊受原材料價格上漲以及下游需求走弱，影響其盈利能力按年下降，而受計提資產減值準備約24億元、11億元的一次性計入未確認融資費用等影響，均略為削弱去年淨利潤水平。