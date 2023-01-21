歐盟促TikTok符規定 否則被禁用

【明報專訊】短視頻平台TikTok在歐盟市場面臨禁令隱患。據外媒報道，歐盟內部市場業務執行委員Thierry Breton與TikTok首席執行官周受資視頻通話後發表聲明，敦促TikTok需於9月1日前開始遵守《數碼服務法案》（Digital Service Act），否則TikTok將會在歐盟國家被禁止使用。Thierry Breton又斥責，TikTok平台上有大量「有害內容」，有些甚至會危害生命，這是「不可接受的」，敦促TikTok遵守內容規定。
《數碼服務法案》要求網上平台加強內容審查，刪除非法內容。無法遵守法案的公司將面臨高達全球年收入6%罰款。
Thierry Breton又指，TikTok用戶較為年輕， 平台有責任去保護他們。他又形容，「觀眾愈年輕，責任就愈大」， 呼籲TikTok在9月最後限期前遵守法案，若調查顯示TikTok沒有完全符合法案要求，歐盟將全面制裁TikTok，以保障其公民。
TikTok發言人Caroline Greer早前於Twitter發文表示，公司十分重視用戶安全，同時表示公司會遵守《數碼服務法案》和其他歐盟規定。
就TikTok問題，歐盟官員遠不及美國議員的直言不諱。TikTok母公司字節跳動在過去3年內，一直致力反擊美國政府其公民數據是否可以被查閱，以及美國公民內容會否被中國政府實體操縱的憂慮。
至於歐洲市場方面，表示對TikTok感到憂慮的政客亦持續增加，尤其是TikTok上月承認其部分員工不當查閱兩名記者的用戶數據，以試圖查明向媒體泄露信息的來源之後，該公司面臨的壓力愈來愈大。