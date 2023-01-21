Alphabet炒1.2萬人 歷來最多 瘦身迎經濟寒冬 股價升5%

Alphabet表示，今次裁員將涉及全球不同地區的各個部門，當中以招聘部門及核心業務以外的項目所受的影響較大。Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）昨向員工發出的公告表示，過去兩年公司急劇發展，為推動這增長趨勢而相應增加了人手，如今的經濟環境與此前截然不同，「我為造成這（裁員）局面的種種決策負上全責」。他強調現在是重新設計成本基礎，將公司的人才和資本引導到最高優先事項的重要時刻。他預期憑藉Alphabet的產品和服務價值，以及對人工智能的投資，Alphabet仍將擁有巨大機遇。

CEO：仍擁巨大機遇

不過市場人士認為，Alphabet當前面對數碼廣告放緩的問題，且雲計算業務仍落後於亞馬遜（美：AMZN）和微軟。Alphabet10月公布的第三財季利潤，按年跌27%至139億美元。

激進投資者霍恩（Christopher Hohn）旗下TCI 基金管理公司此前已向Alphabet施壓，質疑其僱用太多員工，不符合當前的環境需要，且薪酬條件亦高於其他科技巨頭。

Google發言人稱，今次裁員不僅會影響Google，還會影響其他Alphabet子公司。Alphabet旗下兩家子公司本月早前已率先裁員，其中醫療保健企業Verily生命科學裁減逾200人，相當於總員工的15%。受裁員影響的美國員工獲兩個月通知，另加16周的遣散費，而員工的每年服務年資，可獲額外兩周薪金的賠償。其他國家的被解僱人員，將遵循當地的流程和法律。

科企一年裁員19.5萬人

隨着美聯儲等主要央行持續加息，市場對科技股興趣減少。宏觀經濟環境轉弱，也導致科技企業的客戶及廣告商削減開支，令科技行業紛紛勒緊褲頭。根據裁員追蹤機構Layoffs.fyi估計，在計入Alphabet的裁員規模前，科技行業已在過去一年裁員近19.5萬人。分析認為，科技行業近期大規模裁員（見表），反映業界不惜代價推動增長的時代完結，當務之急是維持利潤。

（綜合報道）

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