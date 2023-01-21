Netflix創辦人卸任CEO

上季訂戶增長勝預期

Netflix表示，去年是「艱難的一年，開局坎坷，但結局較為光明」。該公司在2022年首兩季經歷付費訂戶萎縮後，第三季止跌回升，最新公布的第四季訂戶按季增長766萬，遠高於Netflix原預期的450萬增幅。這部分由於《愛登士家庭》外傳劇集《Wednesday》及《哈利王子與梅根》紀錄片等熱門節目的推動。不過與訂戶數字相比，投資者愈來愈重視盈利。該公司第四季純利5530萬美元，按年大跌九成。

Netflix上季收入按年增1.8%至78.5億美元，略高於預期，這表明在此期間推出的附廣告廉價套餐，未引發原有訂戶由較昂貴的免廣告套餐降級消費。Netflix表示，已在重新加快收入增長方面有明確的路徑，預計今年首季收入可望按年增長4%。

（綜合報道）

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