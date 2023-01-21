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《入樽》票房破2000萬 羚邦即飈26%

【明報專訊】「老頭子，你人生最光輝係何時？我人生最光輝就係現在！」動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》入面櫻木花道呢句對白，唔知令幾多七八九十後濕了眼眶？不過小琴就發現，呢句說話都可能適合形容呢套電影嘅發行商羚邦集團（2230）

市值單日激增近8000萬

呢套改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影，上星期四1月12日正式於香港、澳門上映，自開畫後連續9日票房Ｎo.1，連荷李活大片《阿凡達：水之道》都打低，截至昨日中午12點，羚邦宣布《THE FIRST SLAM DUNK》港澳票房已經衝破2000萬，作為一套動畫電影，絕對係一個非常唔錯嘅成績。其實《THE FIRST SLAM DUNK》喺日本都已經係連續7周票房冠軍，成為「現象電影」，台灣票房亦都相當勇猛，港澳票房有如此佳績都唔意外，畢竟忠實粉絲等咗27年（日本漫畫喺1996年結束連載，同年動畫亦停播），搬上大銀幕引來嘅「群情洶湧」可以預見。

不過，勢估唔到呢股熱潮蔓延到金魚缸，消息一出，羚邦昨日嘅股價急升咗近26%，市值單日激增近8000萬，好有可能係羚邦近年（股價同市值）最光輝嘅一日。當然櫻木講出呢番說話時只係一個高中一年級生，人生其實仲有漫漫長路，而羚邦昨日嘅光輝，未來亦都可能會再出現。

financepage@mingpao.com

[小琴密語]