moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

獲美心垂青展合作 疫下曾面對挑戰

標籤：經濟

【明報專訊】企業大談可持續發展，美心集團在三年前留意到本地初創Breer，以麵包釀啤酒的計劃，與集團的理念脗合，便開始合作和研發將剩餘麵包製造手工啤酒，以及研發Bottle of Bread（BOB）啤酒系列的概念。美心集團表示，現時約100家旗下餐廳提供BOB，市場反應也十分正面，現正籌劃新階段的生產計劃，以為下一階段的銷售作好準備。

集團希望藉不同方式，管理不同類型的剩食，繼續擴大產品的銷售渠道，有效推動循環經濟。而為了實踐可持續理念，目前每出售6支BOB，便會透過一家獲B-Corp認證，以及關注氣候危機的社會企業EcoMatcher，進行植樹以促進碳截存。

美心：惜食減廢逾10年

然而，與Breer團隊合作，其間共同面對不少挑戰，尤其是疫情令研發過程的商討、評估質量、營運及物流操作等，在不同範疇出現不同的挑戰。在這些挑戰下，亦令他們可以加強溝通，更緊密協作，具更強互信基礎。

美心集團與Breer合作只是其中一步，集團表示過去進行惜食減廢超過10年，其間一直與不同社福機構合作，透過舉辦及參與不同類型的活動及義工服務，希望在減廢、減碳及剩食回收方面出一分力。至今與近100個社福伙伴合作，其中的「愛包行動」多年來合共捐贈逾580萬個剩餘麵包予基層人士。