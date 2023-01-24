獲美心垂青展合作 疫下曾面對挑戰

集團希望藉不同方式，管理不同類型的剩食，繼續擴大產品的銷售渠道，有效推動循環經濟。而為了實踐可持續理念，目前每出售6支BOB，便會透過一家獲B-Corp認證，以及關注氣候危機的社會企業EcoMatcher，進行植樹以促進碳截存。

美心：惜食減廢逾10年

然而，與Breer團隊合作，其間共同面對不少挑戰，尤其是疫情令研發過程的商討、評估質量、營運及物流操作等，在不同範疇出現不同的挑戰。在這些挑戰下，亦令他們可以加強溝通，更緊密協作，具更強互信基礎。

美心集團與Breer合作只是其中一步，集團表示過去進行惜食減廢超過10年，其間一直與不同社福機構合作，透過舉辦及參與不同類型的活動及義工服務，希望在減廢、減碳及剩食回收方面出一分力。至今與近100個社福伙伴合作，其中的「愛包行動」多年來合共捐贈逾580萬個剩餘麵包予基層人士。