日央行調整YCC 政府代表罕有要求休會

【明報專訊】日本央行在12月的政策會議上，政府代表要求緊急暫停會議，休會約半小時， 以聯繫所屬部問。報道引述分析指，這可能表明日本政府未能預料央行調整孳息曲線控制政策（YCC）的決定，並感到意外。昨日適逢大年初一， 亞洲主要股市高收，上周五（20日）美股科技股上漲，三大指數止跌回升，加上日圓下跌提振出口，日經指數昨日收報26,906點，全日升352點或升1.3％。至於澳洲悉尼普通股指數升7點或0.1％，收報7674點。
彭博引述日本央行周一（23日）公布的會議紀錄摘要，在12月的會議，從上午10點51分休會至11點28分，然後於上午11點45分結束會議。有關休會請求是自2021年6月以來首次出現。
據日本法規，政府代表依法有權出席央行政策會議，表達政府對政策決定的看法，但不能參與最終表決。會議紀錄顯示，政府代表稱，政府理解當日討論的措施，是為了令寬鬆貨幣政策更能夠持續，以達成通脹目標。同時敦促央行謹慎防範通脹上升，以及市場波動對日本經濟造成的影響。
央行行長黑田東彥在當日會議上決定將10年期國債孳息率在零水平上下波動的範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，實際上相當於加息，令市場震動，有較多市場持份者將其解讀是為政策轉向鋪路。而按昨日公布的會議紀要顯示，當時部分委員已認為央行必須明確向市場傳達，調整殖利率曲線控制政策旨在使寬鬆政策更具可持續性，而不是轉向退出寬鬆。
另外，日本財務大臣鈴木俊一昨在會議演講上警告，日本的財政狀况變得愈來愈不穩定。目前市場正在測試日本央行能否將利率維持在超低水平，以便讓政府能夠償還債務。鈴木又表示，隨着透過編制補充預算來應對新冠疫情和類似問題，日本的公共財政狀况變得嚴峻，政府將與市場密切溝通，努力穩定管理日本公債發行。