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徐風：虛幣漲勢欠成交配合 需「新水」推動

【明報專訊】新一年開始，由於中國大幅度改變國策，由「動態清零」突然變成全面開放，市場憧憬大陸經濟將會迅速復蘇；同時美國的經濟數據顯示，通脹數據持續改善，市場預期美國的加息幅度將會逐步放緩，美元及美國長期國債息率開始下降，美國經濟「軟着陸」的可能性加大。兩大利好因素共同影響下，近期中、美、港股市升勢暢旺。

高風險資產加密貨幣，近期也受惠於美元及美國債息下跌，市場資金對風險資產的愛好提升，致價格顯著上揚。其中，比特幣（Bitcoin）價格由12月底約16,500元（美元‧下同），升至近期逾21,000元，近半個月升逾27%；而以太幣（Ethereum）則由12月底約1200元，一度升至逾1600元，升幅更逾33%，成為今年升幅最為顯著的資產類別之一。

本月成交料5200億美元遜以往

加密貨幣市場情緒似乎快速好轉，坊間評論也容易將幣價急升，與近期香港加密貨幣監管發展連結起來，例如近期高調宣布擁抱加密貨幣資產市場，容許資產管理公司推出加密貨幣的期貨ETF上市，並有意讓散戶循正式及受監管的渠道購買加密貨幣現貨，令市場預期會得到更多資金參與。然而，若投資者仔細留意加密貨幣的成交量數據，則會發現以上敘述，似乎是一廂情願的想法。

雖然有些加密貨幣具有一定的投票權利，也有一些加密貨幣甚至有質押或回購功能，以吸引用戶長期持有，以及提升其價值地位，但大部分主流加密貨幣，其金融本質上並非股票，即使發行加密貨幣的企業是否錄盈利，也不會對持幣者分派「幣息」，而是更像黃金，而且交易更為方便及迅速。故此，成交量愈高，用戶群愈大，往往才是驅動幣價持續上升的主要原因。

然而，根據加密貨幣數據公司The Block今年1月15日資料顯示，當日比特幣期貨的開倉（Open Interest）金額只約78.4億元，與去年11月加密貨幣交易所FTX「爆煲」後的開倉金額相若。對比FTX「爆煲」前，去年10月有約110億元至130億元的開倉金額，仍有三成以上落差，反映即使近期加密貨幣價格顯著上升，但投資者入市意欲並不大。

在現貨市場中，同樣見到上述情况：雖然今年頭半個月，加密貨幣現貨總成交額約為2590億元，有望超越去年12月3576億元的月度成交額，但是，如果比特幣的交投量未有顯著變化，預期本月的總成交金額約為5200億元，交投量其實也是比去年頭11個月差。

加密貨幣成交額維持在低水平，但價格急升，令大量「淡友」投降甚至被斬倉清算，或許是令加密貨幣短線持續上升的主因。The Block 數據顯示，由1月12日至14日為止，由於比特幣價格急升，每日出現7000萬元至1.4億元的短倉被斬，但開倉金額則未見顯著上升。故此，有一派投資者認為，近期幣價急升，是有大戶或機構投資者趁加密貨幣交投量稀疏，加上市場息口轉跌利好風險資產，於是利用大額資金拉動幣價向上，從而令「淡友」投降，騎牆派玩家則由淡轉好，進一步推動幣價走勢。

散戶仍蝕錢 先觀望未敢加注

加密貨幣的成交量及成交額都維持在較低的水平，反映的是目前的玩家主要是有經驗的投資者或機構投資者為主，一般散戶，要不已錄得有七至八成的賬面虧損，要不曾經在加密貨幣投資路上試過「一夜歸零」或交易所爆煲等失敗經驗，現時反彈雖然明顯，但仍遠不足以抵銷他們的賬面損失，也擔心目前市況只是「牛市陷阱」，一旦再次加注入市，幣價再度轉跌，會輸得更甘！在保守心理充斥市場下，新錢新人仍未有衝動買入的情緒，加密貨幣市場的觀望氣氛仍然濃厚。不過，加密貨幣不斷生成，增加供應，持續對幣價構成壓力。沒有「新水」入場，即使有短期升幅，但升勢根基並不穩定，意味投資者仍有機會，繼續等待美國經濟數據及息口變化，再去決定部署入市的時機。

[徐風 隨風投資]