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水滴部署攻港保險經紀業務 招聘負責人 創辦人：持續關注本地發展機會

標籤：經濟

【明報專訊】由「美團10號員工」沈鵬創立的網上保險及健康服務科技平台水滴公司（美：WDH），曾以眾籌平台「水滴籌」、「水滴互助」在內地爆紅，據本報獲得資料顯示，水滴公司早已在港擁有持牌保險經紀公司「華伯特金融服務」，並在近日將之正式改名為「水滴金融服務（香港）」，似為進軍香港做準備。

明報記者 方楚茵

本報就此向水滴創辦人沈鵬查詢，他直言水滴公司一直關注香港保險市場，水滴公司在內地保險市場與近百家保險公司合作，服務了1億多名保險客戶，希望與更多合作伙伴，一起通過數字化方式來給全中國的保險客戶提供更好的產品和服務。而早在2021年水滴聯合創始人楊光接受本報專訪時亦已表示，看好香港市場，不排除任何可能。

經營人壽醫保年金等服務

近日華伯特金融服務官網亦已更新為水滴金融服務（香港）的內容，顯示水滴金融為本港持牌保險經紀公司，專責為個人或企業客戶提供專業理財意見，又經營多元化業務，包括傳統人壽保險、醫療保險、年金退休計劃、信託財富承傳及維護及理財策劃服務等。

問到水滴在港還會否發展其他保險業務時，沈鵬指出，關於香港相關牌照的申請暫時沒有具體的時間表，但確實在持續關注香港市場的發展機會。沈鵬又指，水滴是一家科技公司，創立以來一直大力投入技術研發，在保險行業數字化、智能化方面積累了豐富經驗，一部分科研成果已經轉化成技術解決方案，在幫助跟公司合作的保險公司提高運營效率，提升客戶體驗，相信香港的保險公司同樣存在提升數字化的需求。

在直接服務保險客戶方面，香港與內地的保險客戶群體在保險意識、收入水平等方面有所不同，水滴亦希望能夠在不同的市場都組建本地化的團隊，服務當地的客戶，從長遠來看有助於水滴公司發展成為一家全球化企業。事實上，水滴亦已在港進行招聘，在人才招聘網站「獵聘」上，顯示水滴公司正在招聘香港分公司負責人及合規人員，前者薪資達4萬至6萬元，後者更達4萬至7萬元。

沈鵬：進入可持續盈利階段

據網站資料顯示，水滴要求香港分公司負責人需為香港永久居民、持有經紀牌及能成為公司持牌負責人，擁良好的香港保險監管關係及香港保險公司關係。合規人員則需能根據監管要求及公司規定，協助公司保險籌劃創新業務的合規審查及建議。

談及水滴已在美國上市，會否隨着中概股回歸潮在港上市時，沈鵬表示，水滴公司目前已經進入了可持續盈利的健康發展階段，公司賬上現金儲備充裕。水滴會根據實際需要，以開放態度在合規框架下考慮對公司發展更有幫助的資本動作。