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第一城兔年開齋 兩房蝕逾百萬

標籤：經濟

【明報專訊】外界預計，兔年樓市將吐氣揚眉，重拾升軌，惟個別業主仍對後市不感樂觀，蝕讓沽貨。新界東上車屋苑沙田第一城，在大年初二首錄成交，惟開齋即見紅，一個兩房戶的業主，持貨4年蝕逾百萬離場。

美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，單位為沙田第一城8座低層C室，屬實用327方呎2房戶，放售後獲多組準買家洽詢及睇樓，終在昨日大年初二以488萬元成交，折合實呎14,924元。原業主在2018年以600萬元購入，因急於套現，願蝕讓沽貨，約4年帳蝕112萬元或19%，計算印花稅等交易雜費等，實際蝕逾140萬元或23%。

GRAND MARINI實輸一成

半新盤亦錄蝕讓成交，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城GRAND MARINI有2房戶以新低價易手，有關單位為2B座低層C室，實用546方呎，兩房戶設梗廚，原業主去年10月起放售，當時叫價980萬元。

原業主有感放盤快將3個月仍未能售出，願接受較大幅度議價，終在大年初一以820萬元沽出單位，累積減價160萬元或16%，成交價屬同類單位新低，折合實呎15,018元。原業主2019年11月以868.6萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕讓48.6萬元或6%，計算交易雜費後，實際蝕逾90萬元或10%。

新盤兔年開局成交未算熾熱，過去3天農曆新年假期錄約12宗一手成交，較去年虎年新春假期錄3宗一手成交，增加3倍，因去年春節正值第五波疫情爆發，樓市急降溫，發展商暫緩推盤。新盤中以恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna銷情最佳，在過去3天售出5伙，共套現2169.6萬元，昨日售出一伙為D座11樓5室，屬實用195方呎開放式戶，成交價295.69萬元，實呎15,164元。

恒地二部兔年推6項目涉4800伙

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，兔年將推出6個項目，涉約4800伙，以啟德跑道區的3個合作項目伙數最多，合共約4000伙，而下半年則推售大角嘴利奧坊第5期、九龍城南角道項目及中環伊利近街項目，主打中小型單位，3盤共800伙。韓補充，在通關帶動下，加上美國加息放緩，預計新一年樓市向好，旺市旺財。