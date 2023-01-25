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HKTVmall盆菜搶手 禮盒銷量升三成

【明報專訊】香港終於踏上復常之路，癸卯兔年市道暢旺。香港科技探索（1137）旗下嘅網購平台HKTVmall，趁新春檔期藉「HKTV街市即日餸」推出「二人賀年盆菜」。公司話客戶反應理想，盆菜訂單約佔每日街市即日餸訂單嘅四分之一；由於今年新年嚟得早，禮盒同應節食品等產品喺2022年12月至今銷量錄得良好增長，比起舊年同期有逾三成增長。

物流服務商Lalamove亦都話，香港市道漸見復蘇，節日推動送貨需求。佢哋話，臨近歲晚新春，客戶運送盆菜、賀年禮品、過節年花嘅送貨需求大增，尤其喺食品方面有較大增長，預期同舊年相比，有見三成增長。

Lalamove助客運送年花禮品

Lalamove更表示，稍早前曾接獲客戶訂單，須喺指定時間內將幾十個盆菜同時送到港九新界各區；亦有客人選購年花年桔後，叫車送貨返屋企或辦公室。

GOGOX（快狗打車）（2246）認為，近月市民消費意欲明顯增加，物流需求提升。喺節日期間，平台為企業客戶運送各類型禮品，以玩具、小型家電及兒童故事書佔大多數。

GOGOX推節日優惠

至於年近歲晚，公司客戶亦陸續運送果籃、海味禮盒、賀年食品等賀年禮品，畀客人同生意合作伙伴。GOGOX仲話，為配合物流高峰期，公司推出節日性推廣優惠，亦有調整服務費。

email: piano@mingpao.com

[小琴密語]