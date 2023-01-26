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外資湧A股 南水單月1125億新高 大行：中資股轉勢 基金低配轉增持

標籤：經濟

【明報專訊】自內地政府放寬防疫措施，A股市場氣氛明顯好轉，上證指數及深證成指本月至今分別累升5.7%及8.8%，外資亦更經滬深股通積極買入A股。截至1月20日，滬深股通（南水）1月已錄得淨流入1125億元（人民幣，下同），不單創歷來單月新高，亦超出2022年全年流入淨額900億元。花旗及瑞銀均指出，外資湧入A股除因A股升幅相對落後，亦反映基金從過去數年低配轉為增持，「南水北調」情况預期持續，並看好重磅科網、消費等板塊可在此輪升浪中受惠。

明報記者 蕭嘉聰、鄺海盈

根據統計，滬深港通自2014年11月正式開通後從未有任何月份淨買入超越1000億元，前紀錄為2021年12月曾高見889.9億元。分析相信，外資湧入A股，反映對整體中資股投資情緒轉趨樂觀。摩根士丹利日前報告提到，根據其統計，現時新興市場或中國主動型基金經理當中，中資大型股例如騰訊（0700）及阿里巴巴（9988），其持股比例均低於MSCI中國指數的權重指標，例如騰訊的基金持倉與MSCI相距達2.8個百分點，反映大型中資股仍被嚴重低配。

騰訊阿里仍被嚴重低配

據大摩量化團隊反饋，長倉基金經理對中國的看法變得更積極，並相信會趁任何回調增持科技股或增長股的權重。該行又指，現階段養老基金、主權基金等投資者對中資股風險敞口仍很低，料相關長線投資者回歸，或會推動今年進一步上升勢頭，並相信外資重臨將於今年第2季更趨明顯。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，過往幾年市場對內地經濟有所擔憂，但隨內地重新開放，料經濟增長將於第2季顯著加快，全年增長5.3%。由於基本因素好轉，中資股有望進一步向上，不論是被動型或是主動型基金亦會從過往幾年低配，逐漸增持港股及A股。他指出，MSCI中國指數今年初至今升約15%，市盈率恢復至近13倍水平，但他認為升幅並未算十分進取。

花旗料今年MSCI中國回報30%

陳正犖認為，中國股市將集中於上半年錄得強勁升幅，下半年升幅或會減弱。他估計今年MSCI中國回報可達20%至30%，但僅收復2021至2022年約三分之二的失地，對國際投資者而言具有潛力。現時A股升幅較港股落後，近3個月恒指上升近三成，惟上證指數僅錄約6%升幅，是南水北調現象的主要原因。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立則表示，現時港股跑贏A股，A股估值較為吸引，加上美國10年期債下跌，料資金將重返中國及香港市場。市場對歐美經濟較為悲觀，若下半年減息，情况會更為顯著。他認為，今輪炒落後的受惠板塊包括科網、運動及酒店等，當中科網股的估值低、監管風險繼續減退，以及行業競爭開始理性化，將更專注於利潤，可加大相關板塊的資金配置。