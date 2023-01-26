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黑期做好 港股兔年有望紅盤高開

標籤：經濟

【明報專訊】港股市場今天迎來兔年首個交易日，雖然在假期前港股累積升幅不小，昨日美股早段明顯回軟，內地資金「北水」又要到下周才復開，但是證券業界仍然預期港股有機會紅盤高開，但是之後或會低收。港股升市於農曆年初能否持續，須視乎內地A股市場假期後復市的表現而定。

後市須視乎A股復市表現

港股在農曆虎年累計跌7.38%，上周五收報22,044點。雖然上周五夜期收市高水176點，見22,221點。但是隨着美國三大指數期貨自周二午後跌幅擴大，亦拖累新加坡的港股黑期HS 50回軟跌43點，低見22,348點，較上周五收市水平仍有進帳。

翻查資料，自有恒生指數推出後，過去四個兔年港股升、跌市各佔一半，當中1999至2000年的兔年大升近70%，在2011至12年的兔年跌近16%。

永裕證券董事總經理謝明光指出，美股繼續迎來業績期，在年廿九晚及之後有不俗升幅，到周二晚亦曾經先跌後回升，至昨午道指期貨再度偏軟。他說，「儘管港股在農曆年長假前累積不少升幅，今日開市仍有機會紅盤高開100至200點」，提供水位供期指對冲，到收市時則有較大機會回吐。由於假期前外圍的科網股股價有一定跌幅，他估計在港上市的科技股跟跌機會較大。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，美股昨日氣氛差些，當地大企業公布的業績不太理想，市場又正等待電動車生產商特斯拉（美：TSLA）公布最新數據，料現階段港股未必跟美股有太大關連性。反而受內地票房理想等刺激，加上昨日俗稱黑期的新加坡IG Market顯示出來的恒指企穩在22,300至22,400點，他說：「料港股在春節假期後首日可以高開，初步會維持在22,000點之上上落。」