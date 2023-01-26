跟外資撈A股 股民可揀ETF分杯羹

【明報專訊】今年開局至今A股反彈向好，不過相比港股升勢仍有一段距離。花旗預料A股上半年可錄得強勁升幅，投資者如希望從中「分一杯羹」，可參考受外資青睞的熱門股份建倉情况，亦可考慮港股市場的A股ETF，包括追蹤A股指數或以個別板塊組成的ETF，從中捕捉機遇。