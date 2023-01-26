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跟外資撈A股 股民可揀ETF分杯羹

標籤：經濟

【明報專訊】今年開局至今A股反彈向好，不過相比港股升勢仍有一段距離。花旗預料A股上半年可錄得強勁升幅，投資者如希望從中「分一杯羹」，可參考受外資青睞的熱門股份建倉情况，亦可考慮港股市場的A股ETF，包括追蹤A股指數或以個別板塊組成的ETF，從中捕捉機遇。

外資現時已可通過滬深股通買賣合計1586隻A股，當中活躍成交股份以白酒股、光伏股等為主。以茅台（滬：600519）為例，截至1月19日滬股通共持有約8882.7萬股茅台，佔A股已發行股本約7.07%，較去年底增加0.32個百分點，以截至19日的平均價約1831.6元（人民幣，下同）計，即有73.8億元流入茅台建倉；寧德時代（深：300750）及中國平安（601318）亦分別有80.7億元及76億元淨流入。

資金流入寧德時代中國平安

如不熟悉買賣內地個別股份，亦可通過ETF投資A股，當中以追蹤富時A50指數的ETF最為熱門，例如南方A50（2822）、安碩A50（2823）等，指數首五隻權重股就包括茅台、寧德時代、招行（滬：600036）、五糧液（深：000858）及中國平安（滬：601318），市場另有追蹤滬深300指數的ETF，包括華夏滬深300指數ETF（3188）、海通滬深300指數ETF（2811）等。

此外，各家ETF發行商亦有針對內地不同行業推出ETF，例如新能源、半導體、消費等板塊。以未來資產（Global X）旗下較熱門的GX中國電車（2845）為例，首三大權重股包括寧德時代、比亞迪（深：002594）及億緯鋰能（深：300014），均是行業龍頭之選。