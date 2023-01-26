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渣打：更多港企今年料回歸發債

標籤：經濟

【明報專訊】去年資本市場壞消息一浪接一浪，受聯儲局加息令債市大幅波動、中國境內利率低於境外等影響，渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬形容，去年發債市場環境是「多年來所未見地差」。展望今年，嚴守敬指本月初香港兩宗債券發行反應熱烈好過預期，料可鼓勵更多機構回歸市場發債，不過加息和地緣政治的不確定性仍存在，暫難估計反彈幅度。

港月初兩宗發債反應勝預期

去年亞洲（日本除外）的G3貨幣債券（即美元、歐元及日圓）發行額為1600億美元，按年下跌53.6%，為2013年以來最低。去年債券價格因環球央行加息而下挫，嚴守敬指機構投資者去年大幅損手未有買債，將購買力累積在今年重新出發。今年初香港政府和機管局，分別發行57.5億和30億美元等值債券，錄360億和250億美元認購，嚴守敬指投資者對10年和30年的長債認購超過短債，更為出乎市場預期，或反映投資者認為加息已差不多完結，是時候鎖定高質素資產。

受首兩宗發債反應理想，嚴守敬表示，銀行建議客戶萬勿錯過發債窗口，未能在一手市場分配債券的投資者也轉至二手市場，帶動債市活動回升，今年首兩周內亞洲G3貨幣債券發行額為250億美元，已超過去年第四季的140億美元。對於全年債市活動能否維持強勁走勢，他指近期投資者反應熱烈，能吸引潛在債券發行人回歸市場，不過俄烏戰爭、歐美央行加息等影響仍然存在，而中國內地等市場的本地融資成本較低，不少機構在境內融資代替境外發債，上半年仍拖累發債恢復速度。他預期今年亞洲債券發行量將高於去年，但不會太快回到2021年的歷史高位水平。

過去中資企業是亞洲G3債發行主力之一，不過去年內房民企發生資金鏈問題加劇，去年大中華區G3債券發行額按年下跌58.9%至900億美元。嚴守敬表示，渣打去年排名為外資行中最高。

銀行探聽內房可發債條款

對市場展望，嚴守敬指去年沒有多少民企內房仍未違約，即使已經債務重組，它們已難以回歸市場發債。不過，今年初萬達旗下商業房地產企業成功發行2年期美元債券，認購額為14億美元，令發行額由原來2億增至4億美元，認購者有不少外資，在過去內房債投資者損手的背景下，反應良好出乎預期。嚴守敬認為，政策大方向正在改善，而萬達有穩定的商場租金收入，與住宅內房企業不同，認為交易有指導作用。不少銀行已向投資者和房企探聽，有甚麼類型內房，可以甚麼條款回歸債市。