學者：瑞士政治中立匯價穩定 有利中資

【明報專訊】內地公司自去年起漸多赴歐發行GDR（Global Depository Receipt，全球存託憑證）集資，並集中在瑞交所上市。香港理工大學實務教授潘釋正認為，有關內地公司不在港交所（0388）上市，因為上市要求較高，他們未必符合有關條件，而在眾多市場中選擇在瑞士上市，因當地由過去至今保持中立地立，毋須擔心地緣政局因素。
潘釋正認為港交所上市要求高，令內地上市公司另覓其他渠道，看中其他交投量較低市場，因願意吸引更多公司上市而降低上市門檻。
至於選擇其他市場時，他認為內地公司主要從與市場所屬國家與內地關係、ESG政策、增長潛力等方面分析。
內地公司多在瑞交所上市，他指出與國與國之間的態度有關，因美國對華的態度相對強硬、與英國也存有爭議、歐洲對華態度則較曖昧並逐漸出現經濟衰退。但瑞士作為多年來的中立地方，便毋須擔心會受到政策上的問題影響，加上採取ESG的政策較好，匯價也較為穩定，對內地公司甚有利。
其次是市場規模和潛力，他認為選擇瑞交所的原因，是排除上述交易所後，再排除印尼、泰國、新加坡等地甚少交投的交易所，可供上市的選擇便是瑞士。而他預料未來下一個適合發行GDR上市的地方，便是中東迪拜，因上市也須看市場規模。