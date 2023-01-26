微軟上季少賺12% 料雲計算業務放緩

企業前景轉淡 標指早段受壓

集團預告，Azure雲計算業務今季增長將有所放緩，周二股價盤後交易先升5%後倒跌。由於重磅企業前景轉淡，拖累美股標普500指數昨早段跌逾1%。

集團智能雲部門期內收入為215.1億美元，按年增長18%，旗下Azure雲計算業務期內收入按年升31%，則勝市場預期，但增長速度仍是史上最慢。

微軟財務總監Amy Hood在業績會議指出，受宏觀經濟影響，客戶亦保持謹慎，去年12月需求已開始減弱，Azure今季的收入增長將按季放緩4至5個百分點。其他業務方面，個人電腦業務收入按年跌19%至142.4億美元，當中Surface及視窗（Windows）軟件相關銷售均大跌39%。

為裁員撥備12億美元

此外，微軟早前宣布今年計劃裁減1萬名員工，以應對全球經濟放緩影響，是集團逾8年來最大規模的裁員。微軟上季共錄得12億美元裁員撥備。

Amy Hood表示，過去一年員工人數按年增長已有所放緩，今次裁減員工希望令成本結構與收入比例更加一致，裁員過程非常謹慎及認真。

微軟周二股價收市報242.04美元，不過集團管理層預計Azure增長將會放緩後，盤後股價先升5%後倒跌，截至昨晚7時許盤前交易報236.5美元，較周二收市再跌2.3%。

（綜合報道）