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蔡穎霖：平台幣「內幕大公開」的背後

【明報專訊】癸卯兔年氣氛特別濃厚，在撰寫今期專欄文章之際，筆者才驚覺比特幣（Bitcoin）已突破橫行盤，在執筆之時的大年初三已升穿23000美元水平，以太幣（ETH）亦高見1650美元，雙雙重返去年8月、幣圈遭遇連環爆煲事件以前的水平。

曾捲入不少負面消息

幣市氣氛似乎有所回暖，筆者在拜年期間聽見親戚討論說，一位「幣圈KOL」在農曆新年以前，標榜將「JPC內幕大公開」的旗號，於尖沙嘴一家酒店舉行講座，吸引超過1500人參加出席。根據主辦方的廣告文章所指，講座透露有上市公司將會跟虛幣交易平台JPEX達成更多合作，詳細資料有待官方最新公布；更表示「講座台下觀眾得知以上內幕消息後，立刻買入JPC，其間不斷傳出『升到傻咗！』」等等歡呼聲。

JPC是JPEX推出的平台幣，去年8月8日起於線上交易，開盤價為0.00001美元，至今累升近900倍，回報的確十分可觀。惟筆者記得，JPEX於過去一年曾捲入不少負面消息，包括去年3月跟Visa合作推出扣帳卡「JPEXCard」失實，以及證監會於7月把JPEX列入「無牌公司及可疑網站名單」，為首家大型虛擬資產交易平台牽涉其中。

不過，種種負面消息未有影響JPEX發展，反而先後成為「富三代」鍾培生旗下電競聯盟HKA的贊助伙伴、《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站的獨家冠名贊助商、邀請活躍於幣圈的台灣男藝人陳零九為代言人等等。奈何因為之前有《狼來了》的故事，讓筆者總是放不下戒心。

勿盲目跟風 免損手離場

當然，筆者並沒有全盤否定虛幣這回事，也相信虛幣、Web 3.0等等的發展時機尚未夠成熟；筆者身邊亦有不少朋友「買少少」參與一下，希望「放長線釣大魚」，但普遍只是持有主流的比特幣、以太幣、穩定幣等等。

至於所謂「內幕消息」，到底是否有人唱高散貨，就要看事件往後的發展。現時網上投資平台快捷方便，希望在新的一年，散戶對自己投資的產品有更深的認識，不要盲目跟風，導致損手離場。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]