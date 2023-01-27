moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港股金兔報喜 跳升522點11個月高 大摩：長線基金續吸中概股ADR 料加速湧A股

【明報專訊】港股兔年開局走勢向好，紅盤高開高收，恒指午後升幅擴大，競價時段升幅擴至522點，終以22,566點全日高位收市，創近11個月高位。即使北水仍在休市，港股成交已回升至近1200億元水平，且繼續由科技股帶動升市。

明報記者 蕭嘉聰

國指昨日收市升223點或2.98%，報7706點，創7個月高位；恒生科技指數表現最強勢，收升194點或4.26%，報4763點。北水將於1月30日（下周一）復市，不過港股氣勢如虹，大市成交金額亦增至1195億元，是1月18日以來最多。

北水休市 成交仍增至1195億

大摩發表報告指出，隨着全球對中國的資產配置再平衡，1月長線投資者繼續增持中概股ADR，不過對冲基金一直減持ADR，轉而增持A股。據該行資金流向分析顯示，1月至今美國長線基金經理淨買入13億美元中概股ADR，是連續第2個月錄得淨流入，且是2021年以來流入最多資金，大型中概股以拼多多（美：PDD）、百度（美：BIDU）、攜程（美：TCOM）及蔚來（美：NIO）吸資最多；中型股就以唯品會（美：VIPS）、嗶哩嗶哩（美：BILI），以及新東方教育（美：EDU）獲最多資金流入。

拼多多百度蔚來吸資最多

大摩指出，與去年12月長線基金的反饋比較，他們似乎開始對中國宏觀前景達成共識，意見更具建設性，亦對中國重新開放進程的辯論更少，長線基金表示剛開始減低對中國股票「減持」的投資評級，亦與投資者討論解除投資A股的限制，預計資金將於今年第二季加速流入A股。

電動車設計曝光 小米飈12％冠藍籌

個別股份方面，近日內地社交媒體流傳小米（1810）的電動車設計，集團表示相關設計來自一個供應商，只屬早期汽車設計，並非最終原型，消息帶動小米股價追落後，收市揚12.48%至13.34元，為升幅最大藍籌。全球手機去年第四季銷量錄得史上最大季度跌幅，手機設備股反而炒上，丘鈦科技（1478）收市大升逾一成至5.57元；「手機孖寶」舜宇光學（2382）及瑞聲（2018）分別升8.51%及3.48%（見表）。

Tesla季績勝預期 新能源車股急揚

電動車龍股Tesla（美：TSLA）季績勝預期，新能源車股亦一擁而上，蔚來（9866）收市大升12.9%至96元；理想（2015）及小鵬汽車（9868）亦升逾一成（見表）；比亞迪（1211）、吉利（0175）同升逾半成。此外，重磅科網股表現亦同樣強勁，騰訊（0700）以全日高位406.8元收市，升3.8%；美團（3690）及阿里巴巴（9988）分別升2.6%及1%。