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A股下周始復市 相關ETF偷步做好

【明報專訊】港股昨日假後復市，A股則仍是農曆新年假期，至1月30日（下周一）才開市，不過昨日在港掛牌的A股ETF偷步全線勁升，安碩A50（2823）及南方A50（2822）均升逾3%，表現跑贏恒指，MSCI中國A50期指約升1%。

MSCI中國A50期指至昨晚9時升1.1%，安碩A50昨收市報15.97元，升3.3%；南方A50收報15.31元，升3.17%；華夏滬深300（3188）亦升2.8%至51.26元；嘉實明晟A股（3118）更大升5.57%至18.01元。

高盛：智能手機板塊已觸底

高盛發報告稱，評估80隻包括半導體、智能手機、電信及軟件等A股科技股後，看好相關板塊的前景，認為短期內智能手機表現已經觸底，預計今年將從低基數中有所增長。該行又指出，由於包括智能手機、個人電腦和其他消費電子產品等需求較疲軟，今年晶圓代工廠的使用率將會較低，反之從事芯片電路設計，可從較低成本中受惠；客戶及產品升級將是軟件股的增長關鍵因素。

該行又指出，中國重新開放將有利於生產、商務往來及消費，因此看好具成熟技術及結構的股份，例如新產品擴張、電動車等股票，認為相關股票的長線增長更清晰，包括嘉興斯達半導體（滬：603290）、華虹半導體（1347）及啟明星辰（深：002439）等股份。