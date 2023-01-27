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內地賀歲票房破50億 影業股受追捧

【明報專訊】內地兔年電影票房報喜。據電影票房平台「貓眼電影」數據顯示，2023年內地賀歲檔總票房已突破50億元（人民幣，下同）。截至昨日（26日）晚上8時止，由張藝謀導演的《滿江紅》五日累計票房突破20億元，暫居今年賀歲電影在農曆新年檔（1月21日至27日）票房之冠，其投資公司歡喜傳媒（1003）股價昨日收升約一成。其他影業及相關股亦普遍做好，IMAX（1970）收升6.4%，保利文化（3636）升4.4%，貓眼娛樂（1896）升3.3%。

今年農曆年檔期上映電影，包括《滿江紅》、《流浪地球2》、《熊出沒之伴我「熊芯」》、《無名》、《深海》、《交換人生》和《中國乒乓之絕地反擊》。其中，《流浪地球2》和《熊出沒之伴我「熊芯」》暫居票房第二和第三位，5天總票房分別突破18億元和6億元。

富瑞發表報告，認為內地票房已於去年下半年見底，預期今年將重拾增長。該行預計，今年農曆新年檔期票房達63億元，略好於去年同期水平，並料今年全年票房總收入按年增47%至440億元。基於政府政策支持和消費需求帶動，該行對內地電影業的長期發展持積極態度，維持貓眼娛樂「買入」評級，目標價由8.8港元，上調36.4%至12港元。