內地賀歲票房破50億 影業股受追捧

今年農曆年檔期上映電影，包括《滿江紅》、《流浪地球2》、《熊出沒之伴我「熊芯」》、《無名》、《深海》、《交換人生》和《中國乒乓之絕地反擊》。其中，《流浪地球2》和《熊出沒之伴我「熊芯」》暫居票房第二和第三位，5天總票房分別突破18億元和6億元。

富瑞發表報告，認為內地票房已於去年下半年見底，預期今年將重拾增長。該行預計，今年農曆新年檔期票房達63億元，略好於去年同期水平，並料今年全年票房總收入按年增47%至440億元。基於政府政策支持和消費需求帶動，該行對內地電影業的長期發展持積極態度，維持貓眼娛樂「買入」評級，目標價由8.8港元，上調36.4%至12港元。