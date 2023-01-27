moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港上月出口跌28.9％ 68年最差

【明報專訊】政府統計處公布，去年12月本港整體商品出口貨值為3481億元，按年下跌28.9%，差過預期的下跌23.4%，更創1954年4月以來最大按年跌幅，為連續第8個月下跌，跌幅較11月擴大4.8個百分點。商品進口貨值則為3997億元，按年下跌23.5%，雖小於預期的跌25%，惟是2009年1月新低，連續第7個月下跌，較11月擴大3.2個百分點。雖然香港與內地往來逐步復常，不過分析指外圍經濟衰退壓力上升，未來料續限制本港外貿表現。

12月香港有形貿易逆差為516億元，相等於商品進口貨值12.9%，較前月擴大245億元。經季節調整，去年第四季商品整體出口貨值按季下跌7%，較第三季按季跌幅收窄1.2個百分點，商品進口貨值則按季跌6.5%，較第三季跌幅收窄3.7個百分點。總結全年，本港商品整體出口貨值為4.53萬億元，按年下跌8.6%，商品進口貨值則為4.93億元，按年下跌7.2%，貿易逆差為3958億元，按年擴大487億元。

全年出口跌8.6% 貿赤3958億

內地為本港最重要進出口貿易伙伴，12月內地新冠確診宗數急增影響生產和供應鏈，加上與內地物流往來尚未回復正常，輸往內地的整體出口商品貨值按年下跌30.4%，較11月跌幅擴大1.2個百分點，進口貨值則下跌12.9%，按年擴大1.2個百分點。外圍需求疲弱，12月本港對美國出口按年下跌26.7%，對日本出口則跌39.3%。

政府發言人表示，受外圍環境惡化及與內地跨境陸路運輸嚴重受阻拖累，12月輸往內地、美國及歐盟的出口均大幅下跌。環球增長疲弱，短期續對香港出口有負面影響，不過跨境陸路運輸限制逐漸恢復，應會抵銷部分壓力。大新銀行預期，環球經濟衰退壓力升溫，對內地出口帶來壓力，未來一段時間或續限制本港外貿表現。