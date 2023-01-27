港上月出口跌28.9％ 68年最差

12月香港有形貿易逆差為516億元，相等於商品進口貨值12.9%，較前月擴大245億元。經季節調整，去年第四季商品整體出口貨值按季下跌7%，較第三季按季跌幅收窄1.2個百分點，商品進口貨值則按季跌6.5%，較第三季跌幅收窄3.7個百分點。總結全年，本港商品整體出口貨值為4.53萬億元，按年下跌8.6%，商品進口貨值則為4.93億元，按年下跌7.2%，貿易逆差為3958億元，按年擴大487億元。

全年出口跌8.6% 貿赤3958億

內地為本港最重要進出口貿易伙伴，12月內地新冠確診宗數急增影響生產和供應鏈，加上與內地物流往來尚未回復正常，輸往內地的整體出口商品貨值按年下跌30.4%，較11月跌幅擴大1.2個百分點，進口貨值則下跌12.9%，按年擴大1.2個百分點。外圍需求疲弱，12月本港對美國出口按年下跌26.7%，對日本出口則跌39.3%。

政府發言人表示，受外圍環境惡化及與內地跨境陸路運輸嚴重受阻拖累，12月輸往內地、美國及歐盟的出口均大幅下跌。環球增長疲弱，短期續對香港出口有負面影響，不過跨境陸路運輸限制逐漸恢復，應會抵銷部分壓力。大新銀行預期，環球經濟衰退壓力升溫，對內地出口帶來壓力，未來一段時間或續限制本港外貿表現。