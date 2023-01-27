moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

澳門新春檔期海外客比例仍低 首5天1.8萬人次 業界：待節後才有望增加

標籤：經濟

【明報專訊】澳門重新批出賭牌，力促六大博彩企業要打開國際客源市場，減少依賴內地客。不過，從最新數據顯示，新春檔期首5天入境海外客人數有限。在內地逐步放寬國民進出境時，碰上不少國家對內地旅客設限及反制，澳門業界不諱言現時海外客源暫時不多，相信國際旅客最快也要待農曆新年檔期後才有望增加。

明報記者 陳偉燊

綜合澳門統計暨普查局多項統計顯示，2022年到訪澳門的大中華地區以外的外國旅客，只有13,654人次。雖然比2021年最低的921人次大增，卻仍然偏低。今年農曆新年檔期，由年三十晚到大年初四，包括台灣及海外旅客，累計5日共有1.79萬人次，已超過去年全年，亦佔期間整體訪澳旅客約5.6%。

實德馬浩文：中國與其他大國角力礙訪客

澳門旅遊業議會會長胡景光表示，現時往來澳門航班主要往返日本、泰國及台灣，班次較少，因此來訪國際旅客不多。他估計最快在農曆新年檔期後，待往來澳門與其他大城市運力提升，才有更多海外遊客到臨。另一主要客源香港旅客方面，他說：「現時日均最少有5000至6000人次過來，接近現有往來港澳運力八成以上，因此要提升運力去配合需求，才見到更多港客重回澳門。」

資深博彩從業員林繼光稱，香港旅客可決定自攜資金兼金額不受限制，因此料港客重臨會對業界帶來幫助。實德環球（0487）副主席馬浩文表示：「中國與其他大國之間在開放人員往來角力，影響到海外客源訪澳。」

澳博蘇樹輝：加強配套 迎新國際客源

澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝指「暫時外國遊客訪澳數目不多」，但他稱集團已因應將來市場變化，着手在上葡京建有可供舉行婚禮的花園。項目內聯同澳門本地藝術家馬若龍、霍凱勝、甚至他本人提供作品小篆墨寶《謙卦》，在新場地展出同時推動藝術創作，不再如過往純着重外國藝術。原有澳門博彩業歷史資料館亦作改變，甚至加強上、中、下檔餐飲配套，為迎來新的國際客源作準備。

香港旅遊業界更為部署重振旅遊業，在1月中組交流團到訪澳門。出席其中的澳門旅遊局局長文綺華表示，隨着在香港市場推出車票、船票買一送一後，亦探討開拓海外航點買一送一優惠。她說：「長途客很多時過來香港後，再轉到澳門，因此港、澳兩地要繼續合作。」澳門機場亦擬開發越南等航點。

香港旅遊業議會副主席謝淦廷表示，交流會有助他們掌握澳門旅遊最新發展並預先作規劃，待將來迎來更多外國旅客時，便可聯同香港、澳門及大灣區業界部署一程多站旅遊。