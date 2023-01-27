金沙中國指新春錄正EBITDA

儘管去年成績盡墨，不過，主席兼行政總裁Robert Goldstein在分析員會上表示，新春期間訪客量重返2019年疫情前約40%，並且錄得正EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利），情况趨向樂觀。

去年淨虧損按年擴逾50%

按項目劃分，澳門金沙、倫敦人及巴黎人去年第四季的LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）分別達2000萬美元、4200萬美元及2600萬美元，旗艦威尼斯人及百利宮的EBITDA分別為1400萬美元及2600萬美元。澳門路氹購物中心錄得經營利潤8300萬美元，租用率只有72.4%。季內利息開支為2.01億美元，按年增加32.2%；加權平均借款成本為5.2厘，按年增加1厘。Robert Goldstein指出，待現金流復常，他料拉斯維加斯金沙會恢復派息。據最新的簡介會資料顯示，金沙將由2023年起先投資5000萬美元，之後逐步加碼。另據新續賭牌規範，到賭收達到指定水平時會承諾加碼投資1.4億美元。

瑞銀指出，金沙短期內面對勞工不足問題的制約，但是料可以在未來幾個月解決。金沙在未來10年承諾投資45億美元，資本開支及營運開支佔比為76%及24%之分，料隨著通關帶動復蘇，有助今年首三季淨負債緩慢地好轉。金沙昨天股價收報29.35元，跌2.2%。