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美上季GDP升2.9% 勝預期 市場憂加息削消費 今年經濟添變數

【明報專訊】儘管面對美國聯儲局加息等不利因素，美國消費者在去年底的支出繼續增加，令美國去年底經濟維持穩健。美國第四季國內生產總值（GDP）初值按季折合成年率增長2.9%，高於預期的2.6%增幅，儘管較第三季的3.2%增幅略為降溫，但對比首兩季GDP收縮已有所改善。受特斯拉（Tesla，美：TSLA）的業績帶動下，納指早段升逾1%。美國航空（美：AAL）第四季盈利8.03億美元，扭轉去年同期的9.31億美元虧損，股價早段微升。

美國2022年GDP增長2.1%。相比下，2021年的GDP增幅為5.9%。分析認為，2022年的增幅放緩，在某程度上反映疫情後經濟重啟、財政刺激措施等退場後，經濟增長恢復到較正常的速度。消費開支是美國經濟的主要引擎。去年第四季個人消費支出按季折合成年率增長2.1%，較第三季的2.3%增幅有所放慢。第四季約一半GDP增幅來自庫存增長，而政府支出增幅則達到2021年初以來最高。

Tesla績佳帶動 納指早段向上

部分市場人士憂慮，隨着美聯儲大幅加息的滯後影響逐漸顯現，消費者需求將進一步削弱，令第四季有可能是加息影響浮現前的最後一個經濟穩健增長的季度。

美國聯信銀行（Comerica Bank）首席經濟學家亞當斯 ( Bill Adams ) 表示，美國去年底面臨利率大幅上漲、消費者可支配開支減少，以及海外經濟疲軟等不利因素，預計今年上半年實際GDP增幅可能轉為負值。美國12月零售銷售額按月跌1.1%，是一年以來最大跌幅。美國12月二手樓銷售已連續11個月下滑。

若消費者增開支 軟着陸添動力

美國今年的經濟軌迹，很大程度取決於未來幾個月的消費表現。雖然消費者近期限制了對電子產品、家具和服裝的支出，不過通脹由歷史高位回落，例如美國核心個人消費（PCE）物價指數在第四季的增幅放緩至3.9%，較第三季的4.7%增幅顯著回落，而就業市場仍然穩健，或有助提升消費意欲。在截至1月21日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少6000人，總數降至18.6萬人，遠低於預期的20.5萬人。

美聯儲官員準備在下周的議息會議放慢加息步伐。Wilmington Trust首席經濟學家Luke Tilley指出，如果招聘活動持續穩健，而消費者繼續為服務增加開支，且企業並不削減資本支出，將有望為美國經濟軟着陸增添動力。

（綜合報道）

[國際金融]