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IBM料今年收入續升 仍裁3900員工

【明報專訊】科技巨企的裁員潮持續，儘管IBM（美：IBM）2022年收入增幅達5.5%，是10年來最高，並預計2023年收入可獲中個位數（mid-single）百分比的增幅，高於市場預期的1.2%增長，不過IBM仍將裁員3900人，相當於全球員工總數的1.5%。

IBM發言人表示，是次裁員源於其IT服務Kyndryl 的分拆，以及醫療健康業務的剝離，預計改組將產生約3億美元的費用。IBM股價早段跌逾4%。

憂需求減 半導體設備巨頭瘦身

此外，美國半導體設備巨頭科林研發（Lam Research）（美：LRCX）預期全球半導體設備需求萎縮，將裁員1300人，相當於全球員工總數的7%。科林研發的高層預計，由於美國政府限制向中國提供晶片技術，該公司的2023年收入將減少20億至25億美元。

德國軟件巨頭SAP（德：SAPG）公布，考慮出售其剩餘的Qualtrics股份，並進行重組，將裁減約3000人，相當於全球總員工人數的2.5%，以集中發展雲端業務，提振利潤。迹象顯示，消費者需求轉弱。研究機構國際數據公司（IDC）的初步數據指出，全球智能手機出貨量在第四季按年跌18.3%至3億部左右，全年出貨量跌11.3%至12.1億部，是2013年以來最低的全年出貨量。

（綜合報道）

[國際金融]