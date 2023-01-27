葉創成：港通脹升溫美息或見頂 綠債料兔氣揚眉

上月港CPI升2% 仍有上升壓力

筆者認為，在2023年兔年，美息有可能見頂回落及本港通脹升溫均屬兩大潛在利好因素，綠債價格或已於94.8元見底，反覆回升可期。

美國聯儲局下周中將召開議息會議，市場預料再加息0.25厘後，便會完成是次加息周期，下半年更有機會減息。由於本港銀行體系資金充裕，在去年展開的加息周期一直較美國加得慢及少，若今年美國減息，港息料跟隨下調，利好綠債價格。

另外，政府統計處上周五公布去年12月消費物價指數（CPI），較對上一年（2021年）同月升2%；較對上一個月相應升幅（1.8%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，CPI按年升幅為2%，亦較對上一個月的1.7%為高。

政府發言人預料，未來外圍價格上漲壓力應仍然顯著，本地經濟活動預期會改善，本地成本壓力或會隨之增加。總體而言，通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和，當局將會繼續留意情况。

綠債派息與CPI掛鈎 設保底息2.5厘

可以留意的是，綠債每年派息2次，息率以下列較高者為準：（1）浮息，最近6個月公布的CPI按年變動率的平均值；（2）定息，即最低息率（俗稱保底息率，為2.5厘）。筆者過去為綠債估值，一直假設年息率為定息2.5厘，惟若今年通脹持續回升，CPI增幅突破2.5%的話，將可收到較高的浮息，這當然亦有利綠債價格進一步向好。

筆者去年5月成功認購3手綠債後，7月15日曾在本欄發表「綠債風險低 可愈跌愈買」的文章，建議在綠債跌穿發行價100元後增持，跟着亦根據此策略先後以99.8元、98.55元、98.5元、97.2元及95元多次增持綠債。這是筆者參與投資市場逾20年以來，首次如此貫徹執行「愈跌愈買」的策略，至今即使平均買入價低於昨日收市價95.9元，惟連同已收及應計利息則略有微利。

一名資深傳媒人及退休達人早前向筆者表示，他也有看過上述文章，指介紹綠債此低風險及派息合理的投資工具是好事，讓退休人士了解此投資選項。故即使港股去年11月以來升勢如虹，筆者是次在兔年伊始仍再寫綠債。

[葉創成 創富倉]