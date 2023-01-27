moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

葉創成：港通脹升溫美息或見頂 綠債料兔氣揚眉

【明報專訊】筆者去年11月30日以每手95元增持了政府綠債（4252），跟着綠債價格低位徘徊逾一個月，曾再創新低94.8元，近日始轉勢向好，昨日收報95.9元。

上月港CPI升2% 仍有上升壓力

筆者認為，在2023年兔年，美息有可能見頂回落及本港通脹升溫均屬兩大潛在利好因素，綠債價格或已於94.8元見底，反覆回升可期。

美國聯儲局下周中將召開議息會議，市場預料再加息0.25厘後，便會完成是次加息周期，下半年更有機會減息。由於本港銀行體系資金充裕，在去年展開的加息周期一直較美國加得慢及少，若今年美國減息，港息料跟隨下調，利好綠債價格。

另外，政府統計處上周五公布去年12月消費物價指數（CPI），較對上一年（2021年）同月升2%；較對上一個月相應升幅（1.8%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，CPI按年升幅為2%，亦較對上一個月的1.7%為高。

政府發言人預料，未來外圍價格上漲壓力應仍然顯著，本地經濟活動預期會改善，本地成本壓力或會隨之增加。總體而言，通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和，當局將會繼續留意情况。

綠債派息與CPI掛鈎 設保底息2.5厘

可以留意的是，綠債每年派息2次，息率以下列較高者為準：（1）浮息，最近6個月公布的CPI按年變動率的平均值；（2）定息，即最低息率（俗稱保底息率，為2.5厘）。筆者過去為綠債估值，一直假設年息率為定息2.5厘，惟若今年通脹持續回升，CPI增幅突破2.5%的話，將可收到較高的浮息，這當然亦有利綠債價格進一步向好。

筆者去年5月成功認購3手綠債後，7月15日曾在本欄發表「綠債風險低 可愈跌愈買」的文章，建議在綠債跌穿發行價100元後增持，跟着亦根據此策略先後以99.8元、98.55元、98.5元、97.2元及95元多次增持綠債。這是筆者參與投資市場逾20年以來，首次如此貫徹執行「愈跌愈買」的策略，至今即使平均買入價低於昨日收市價95.9元，惟連同已收及應計利息則略有微利。

一名資深傳媒人及退休達人早前向筆者表示，他也有看過上述文章，指介紹綠債此低風險及派息合理的投資工具是好事，讓退休人士了解此投資選項。故即使港股去年11月以來升勢如虹，筆者是次在兔年伊始仍再寫綠債。

[葉創成 創富倉]