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憧憬經濟軟着陸 恒指續創11個月新高

【明報專訊】隔晚美國公布去年第四季經濟增長和就業數據好過預期，市場憧憬今年經濟軟着陸機會增加，恒指延續向好走勢輕微高開，全日回落至22,600點附近波動，至收市前再發力上升，最高曾見22,700點，最終在高位附近收市，上升122點或0.54%，收報22,688點，再創11個月新高。A股和港股通交易在下周一恢復，恒指在北水暫停期間的4個交易日累升千點，分析認為市場已透支部分周一港股獲A股紅盤帶動的利好消息，在近日港股超買下，短期或有小幅回吐。

科技股領漲 騰訊六連升

國指昨升0.87%，收報7773點，科指上升1.04%，收報4813點，主板成交973億元。科技股為恒指上升主力，騰訊（0700）六連升，昨日升2%，美團（3690）和京東（9618）各升1.45%和2.44%，共貢獻恒指78點升幅。珠寶零售股繼續做好，六福（0590）急升7%；周生生（0116）升4%。碧桂園（2007）獲民生銀行（1988）批出5000萬美元等值人民幣貸款融資，用途包括為未償還債再融資，昨急升6%。

分析：透支北水復市 短期或回吐

下周北水回歸前夕，恒指50天線（19,645點）於2021年8月初以來，首次重返200天線（19,612點）以上（見圖）。不過昨日大市沽空比升至18.75%的個半月新高，恒指相對強弱指數（RSI）再升至89點，續創兩年新高，顯示近期超買情况加劇。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，恒指近日累升不小，因為投資者看好北水周一復市流入港股而搶先入市，已經透支一定購買力，他們或在周一高位獲利，因此不太看好短期表現或開始有回吐。另外，恒指現價與10天線（21,864點）和20天線（21,167點），均有一段距離，亦能顯示近期升勢急速。

溫傑認為，近日升幅已反映不少未發生的利好預期，因此若有數據未符合預期，屆時或會觸發新一輪回吐，不過近期股市氣氛較佳，因此回調不會太多，預期後市會在10天線至23,000點波動。