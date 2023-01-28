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積金評級料1月MPF人均賺18000元

【明報專訊】獨立強積金研究及教育機構積金評級公布，計入1月的強積金供款和估算市場回報後，料457萬名強積金成員的平均帳戶結餘按月將增加約7.84%或18,000元，達至24.79萬元。

按積金評級統計，截至1月19日，香港及中國股票基金以回報率9.97%排行第一；第二及第三名分別是亞洲股票基金及歐洲股票基金，回報率分別為7.49%及7.24%。積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計，計入強積金供款後，強積金總資產於1月底約11,340億元，1月強積金回報率估算約5.1%。他續稱，隨着市場對內地通關及持續放寬的防疫政策反應正面，香港及中國股票基金有望創下自強積金成立以來，首次於1月錄得雙位數正回報。

香港及中國股票基金表現最佳

叢川普又稱，雖然中國及香港股市表現強勁，惟美股表現落後，部分強積金成員在兩個市場之間轉換，但在兔年適時地提醒成員「如果同時追逐兩隻兔仔，結果兩隻兔仔都捉不到」，印證積金局最近檢討及改善成分基金審批標準的措施，促進更多元化投資，滿足強積金成員的需要。

積金評級表示，支持積金局促進多元化投資的努力，雖然難以選擇哪種是「最佳」基金，不過每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，是低收費的現成多元化基金，大多數成員可考慮作為長線投資選擇。