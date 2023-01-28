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多家銀行下調定存息 分析：定存息難再衝上去年高位

標籤：經濟

【明報專訊】農曆新年前後各大小銀行多下調定存息，4厘息以上定存選擇漸減，外資流入港元資金充裕，拆息近全線持續回軟，1個月拆息按月跌穿3厘續尋底。市場人士分析，美國聯儲局下周如加息四分之一厘，料港元拆息及定存息或於加息後再回升，建議現時可考慮先敘造短期定存。

明報記者 鄺海盈

昨日港元拆息普遍向下。與樓按相關的1個月拆息連跌5日，按日跌0.38點子至2.9397厘；3個月拆息跌1點子至3.74345厘；6個月拆息跌2.89點子至4.27869厘；12個月拆息跌0.55點子至4.73875厘。

1個月拆息跌穿3厘續尋底

多家銀行於日前調低定存息，包括恒生（0011）將特選客戶的3個月及6個月定息下調0.4厘至分別3.7厘及3.9厘，跌穿4厘水平。富邦亦大減全線定存息，當中12個月削0.5厘至4.1厘，與6個月定息看齊。建行亞洲將全新客戶3個月定息4厘下架，12個月最高定息為3.65厘。創興將6個月及12個月定息削0.1厘，最高分別為4.15厘及4.25厘。招商永隆將6個月、9個月及12個月定息全線下調，以最低起存額1萬元計，12個月仍可獲4.05厘定息。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，去年底由於美聯儲積極加息，市場預料加息速度較快，令長線拆息一度急速向上。現時年結因素已經完結，加上市場預期美國加息步伐放慢，港匯未有再觸及7.85水平，銀行結餘沒有減少，拆息已經全線回落，3個月至12個月拆息全部回落至5厘水平以下，定存息亦有所回調。

市場預料美國聯儲局於下周四繼續加息，但加息幅度放緩至四分之一厘。李若凡認為，雖然拆息回落，但H按按息仍遠較封頂位高，對銀行按揭息差不太理想，料屆時港銀將跟隨美國，加最優惠利率（P）四分之一厘，又預料3月為美國最後一次加息。當美息向上時，本港定存息亦有機會再調高。

分析：可考慮先敘造短期定存

她指出，最近拆息回落速度較快，1個月港息與美息相差逾150點子，料加息後息差將收窄，3月及6月季結時間或再出現資金緊張。她建議，市民可考慮先敘造短期定存，至息率再上時才敘造長期定存，惟她提醒，定存息難以再衝上去年高位。