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位元堂：開發生活化產品吸年輕客

標籤：經濟

【明報專訊】老牌中藥廠及連鎖店位元堂（0897）過往銷售養陰丸而街知巷聞，新冠疫情困擾香港3年，影響到內地及外國遊客訪港下，該集團轉而將店舖網絡滲透到民生區擴展本地消費市場。建基於重本投資的元朗廠房、掌握提升藥效的獨有工藝之上，位元堂執行董事鄧蕙敏表示，正打開中醫中藥堂及電商渠道，以至開發更講求生活化的產品，吸納年輕一族消費群。

疫下市民重養生 本地生意增

鄧蕙敏表示，在宏安集團（1222）早年收購位元堂時，養陰丸等三四款產品便曾經佔過半銷售。在位元堂125年發展路途中，她指出：「既要傳承，也要創新。」因此連以有助人體陰陽平衡馳名的養陰丸也不例外，由向來銷售成績不俗的大丸裝，進一步開發小丸裝方便年輕人食用。她說：「近年最大轉變是，疫情爆發後，沒有了一批自由行客，影響到銷售額，但是多了市民開始注重養生，加上銀髮一族年輕化，因此本地需求及生意增加。」

因此，鄧蕙敏稱集團產品隨之更講求生活化，例如推出喉糖、洗髮水甚至湯品等。繼而發展到在2019年開發寵物保健品市場，創立「位您寵」品牌，聯同中獸醫研發產品配方，針對貓狗不同年齡的健康研發包括強免疫、強骨關節等產品。

力拓產品開發及電商投資

為配合產品推陳出新，位元堂前後投資約7億元，用5年興建元朗GMP廠房。鄧蕙敏稱，在廠房內更擁有獨立的安宮生產線，產品更依循傳統古法製造。同時廠內的師傅掌握蜜炙、砂炒等不同工藝，幫助產品提升藥效，甚至開發獨有具療效的飲片。其更建立師徒制，推動工藝傳承，冀支持往後產品持續開發。

在店舖網絡建構方面，鄧蕙敏稱現時建基於近80人的醫師團隊，在中國內地、本港、澳門分別設有33間、74間及7間店舖，包括在港特設的3間中醫中藥堂。她說：「由於在去年初疫情爆發後，多了市民透過看中醫調理新冠後遺症，同時市民在處理亞健康問題時，亦偏向借助中醫調理，故構思推出中醫中藥堂。」當中配合針灸理療，跟進如頑症、不育不孕、痛症。如將來選址等各樣條件合適，也會增設中醫中藥堂。其另推出「位易購」並擁有自己的電子商舖，冀擴大接觸面，將來亦會在電商方面投資更多。