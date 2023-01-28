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LVMH去年收入升23% 看好中國消費者推升業績

標籤：經濟

【明報專訊】全球最大奢侈品集團、LV母公司LVMH（法：MC）公布去年第四季業績，受惠歐洲和美國市場良好表現，抵消中國因實施嚴格防疫措施而引致當地市場萎縮，期內集團收入達227億歐元，按年上升9%。

LVMH行政總裁兼董事長阿爾諾（Bernard Arnault）表示，中國重新開放後，中國富裕的消費者已開始重返店舖，對未來一年仍持樂觀態度。LVMH股價在業績公布後表現反覆，一度創新高後回落。

稱1月開局佳 有信心續增長

集團財務總監Jean-Jacques Guiony表示，中國業務在去年第四季大幅下滑。他解釋，中國政府在去年12月放寬旅遊限制後，疫情「像野火般蔓延」，導致倉庫、商店和分銷網絡出現問題。不過，他指出自今年初以來，當地業務有明顯改善。

阿爾諾表示對中國充滿信心，甚至是樂觀。他稱現時中國人可到澳門旅遊，指澳門店舖爆滿，復蘇勢頭非常強勁；他又稱如公司在中國看到的勢頭繼續增長，今年將是非常好一年。

LVMH去年全年收入791.8億歐元，創新高，按年增長23%；集團應佔利潤140.8億歐元，增17%。期內，經常性營業收入210.6億歐元，增長23%。展望今年，集團表示，儘管地緣政治和經濟環境仍不確定，但今年1月份開局表現良好，有信心繼續實現增長。