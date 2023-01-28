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美核心PCE物價升4.4% 14月新低 通脹續消退 有利儲局進一步放慢加息

【明報專訊】美國通脹數據繼續降溫。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費（PCE）物價指數，在12月的按年升幅，由11月的4.7%降至4.4%，是14個月以來最低，符合市場預期，儘管仍較美聯儲的2%通脹目標高出1倍以上。按月計算，核心PCE物價指數升0.3%，同樣符合預期。

整體個人消費（PCE）物價指數在12月按年升5%，升幅較11月回落0.5個百分點，是2021年9月以來最低。按月計算，整體PCE物價指數微升0.1%，升幅與11月持平。通脹持續消退，可能為美聯儲進一步放慢加息提供理據。美股3大指數早段向上，道指升逾百點。

憧憬中國需求復蘇 油價做好

美國第四季GDP增長穩健，加上市場預期中國需求復蘇，國際油價午夜前繼續上漲，布蘭特期油升穿每桶88美元，紐約期油升穿每桶82美元。受惠於能源價格上漲，美國石油巨企雪佛龍（美：CVX）2022年利潤達355億美元創新高，按年升幅超過1倍。不過由於股票獎勵等企業成本增加，第四季利潤僅增25%至64億美元，遜於分析師預期，股價早段下滑2%。

美國通脹回落之際，個人支出也有所轉弱。迹象顯示，美國經濟在加息環境下正在放緩。為美國經濟活動貢獻三分之二以上的個人支出，繼11月按月跌0.1%後，在12月按月再跌0.2%，跌幅大於預期，反映消費正在降溫。

經通脹調整，美國12月個人支出按月跌0.3%，預示美國經濟將在新年伊始動力轉弱。

隨着加息推動借貸成本向上，削弱了消費者對商品的需求。儘管服務支出仍有增長，但部分較低收入家庭已耗盡疫情期間積累的儲蓄，限制了消費水平。不過由於通脹持續消退，讓美聯儲有空間放慢加息。

昨晚公布的美國1月密歇根大學1年通脹預期終值為3.9%，較初值略低0.1個百分點，是2021年4月以來最低。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場繼續押注美聯儲在2月和3月的議息會議各加息四分之一厘，然後在年底開始減息。

英財相預示維持加稅計劃

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）昨預示，在3月中公布的預算，將維持加稅計劃，警告「金融穩定必須放在首位」。他又反駁英國經濟走下坡的說法，強調會利用「脫歐」為英國開啟新的增長時代。他重申創建「新矽谷」的大計，銳意發展可再生能源和先進製造業等高價值產業。英鎊兌美元昨晚在1.24以下徘徊，兌港元回落至9.7以下。

（綜合報道）

[國際金融]