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內地新春消費旺 分析：高追相關股或有風險

標籤：經濟

【明報專訊】內地農曆新年假期臨近尾聲，包括消費、電影票房等數據均表現理想。內地遊客向來捧場的澳門，進一步獲港客重臨加持，致整體訪客大增。不過，分析員認為，由於相關消費類股份已出現—輪升勢，料高追或有風險。

新春電影總票房逾67億

國家稅務總局發布春節假期消費數據顯示，全國消費相關行業銷售收入按年增長12.2%，總體平穩增長。旅行社及相關服務業銷售收入按年升1.3倍，恢復至疫情前的八成，民宿服務銷售收入按年增長逾74%。國家移民局指出，農曆新年共逾287萬人次出入境，日均41萬人次，按年大增1.2倍。另有數據顯示，內地農曆新年電影總票房突破67億元人民幣，是內地農曆年檔期總票房第二位，超越去年同期總票房；期間總觀影人次1.29億，按年多出1000萬人次。

澳門旅遊局：日均2萬港客入境

澳門旅客人數亦勝預期，澳門旅遊局局長文綺華表示，大年三十至年初六7天假期日均入境旅客逾6.4萬人次，受惠於港客明顯上升，每日平均達2萬人次。這較該局原本預期日均4.7萬人次為多。

事實上，內地消費、旅遊、航空及濠賭股早於農曆年前已經炒高，內地免稅店龍頭中國中免（1880）在過去1個月已大升20.9%，華住（1179）及攜程（9961）亦累升逾16%及10%；濠賭股如美高梅中國（2282）等亦累計漲逾兩成。第一上海首席策略師葉尚志指出，雖然內地消費相關數據表現強勁，反映情况有所改善，不過早前已出現一輪升浪，認為現時入市要衡量短線高追風險。