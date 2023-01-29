內地新春消費旺 分析：高追相關股或有風險

【明報專訊】內地農曆新年假期臨近尾聲，包括消費、電影票房等數據均表現理想。內地遊客向來捧場的澳門，進一步獲港客重臨加持，致整體訪客大增。不過，分析員認為，由於相關消費類股份已出現—輪升勢，料高追或有風險。