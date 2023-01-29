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「石油美元體系」奠定美元獨大

【明報專訊】美元的壓倒性地位，主要源於石油等大宗商品都以美元結算。1971年，美國決定不再讓美元價值與黃金儲備掛鈎後，美元的重要性一度大跌。直至1974年，美國與油組領袖沙特阿拉伯達成協議，美方透過向沙特提供軍事和安全保障，換取沙特同意以美元作為石油定價的單一貨幣，其他油組國家其後相繼加入「石油美元體系」，迄今沙特與其他海灣國家仍以美元作為石油交易的主要貨幣。

大宗商品交易 須建美元儲備作支付

石油等大宗商品以美元定價，意味購買大宗商品的國家必須建立美元儲備來進行貿易支付，最終多數國際貿易都以美元進行。美國印出的鈔票在全球持續獲得強勁的需求，令各國願意支付高價來持有它們，這為美國帶來巨大的好處。1960年代的法國財長Valery Giscard d'Estaing就形容，這是美元的「過分特權」。

有逾30年市場經驗的Millennium Wave Advisors總裁John Mauldin指出，拜登政府將美元和SWIFT全球支付系統用作制裁工具是錯誤做法，這將促使美國以外的投資者及其他國家在傳統的美元避險資產以外，分散投資。

除了與美國關係緊張的國家憂慮到美國以美元作為制裁工具，其他國家也憂慮到一旦沒有全面配合美國的制裁，自己也會成為制裁目標。

中國和俄羅斯早已推動其貨幣用於國際支付，孟加拉、哈薩克及老撾等，近年也跟中國談判，以增加人民幣的使用。印度亦尋求盧比國際化，爭取與阿聯酋建立雙邊支付機制。印度也在開發自己的國家支付系統，並在某程度上模仿SWIFT國際支付體系。

隨着金融技術創新，新的支付網絡出現，部分經濟體正減少使用美元，例如馬來西亞、印尼、新加坡和泰國已建立相互間以本幣進行交易的系統。

投資者喜資產流動性 美元難被取代

不過，美元的外匯交易量仍佔絕對的主導地位，單邊交易佔全部外匯交易份額的88%，而排名第二的歐元僅31%（見圖）。外匯交易是成對進行，因此總份額為200%。歸根究柢，投資者喜歡資產流動性，令美元難以取代。

市場人士認為，美元在未來幾十年仍將是最重要的貨幣，但其他國家仍會尋求減少對美元的依賴。印尼財長Sri Mulyani Indrawati去年底在G20會議表示，許多國家認為可使用本幣直接進行雙邊交易，這將有利於全球更平衡地使用貨幣和支付系統。

[企業地球村]