海外生活全覆蓋 AXA安盛提供點對點升學保障

目送子女從香港飛至海外留學及生活，如有意外發生，相隔千里，家長與子女難免徬徨無助。有見及此，AXA安盛為海外留學生推出升學旅程保障，以點對點形式，確保學生由啟程，到海外升學，至歸來香港，均得到相應保障，呼應市場所需，切合客戶想法。除了醫療費用外，家長普遍希望子女得到人身意外、個人財物等保障，即使子女在兼職、實習、旅行或進行消閒運動時遇上意外，又或者旅程延誤及受阻時，都能得到全方位的保護。

「卓越」海外升學樂涵蓋課外活動保障

AXA安盛「卓越」海外升學樂提供的保障，不限於升學的城市，海外留學期間，如須到香港以外的地方從事實習、非體力勞動的兼職、消閒旅遊等，均可以受到保障。多項運動及消閒活動均獲得覆蓋，如踏單車、急流漂筏、行山、滑雪等。保障年齡層更闊至由10歲到35歲的學生，只需網上投保，即獲批核。

海外留學期間，一旦困身意外，為使學生不用獨自面對，有效的升學保障便更形重要。AXA安盛除了提供基本保障外，還為事故作周全準備。萬一意外發生，受保學生若連續住院逾5日，其家人可使用24小時緊急支援服務，獲專人協助安排交通住宿，以便盡早到當地探望受保學生。為了保障受保學生能繼續升學，若其父母或監護人不幸意外身亡或永久傷殘，AXA安盛亦能為該名學生提供教育基金，金額可多達30萬港元。

對每位家長來說，子女留學期間，最好順順利利，平安度過，但即使沒有意外出現，讀書、生活期間，子女仍有額外壓力。故此除了上述保障外，AXA安盛多走一步，Emma by AXA手機應用程式內，就設有全方位身心支援服務平台AXA BetterMe，其心靈加油站提供最新的心理健康資訊及支援。比起保險，AXA安盛能夠設身處地，顧慮學生需要，讓學生安心求學、廣結人緣，是為業界典範。

從升學保險產品可知，AXA安盛能秉承宗旨，做到「致力守護，推動未來」，放在海外留學生尤其切身，讓學生與家長均感受到適切貼心的服務及產品方案。

AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，有見海外升學愈趨普及，尤其在中國內地的香港留學生人數更屢創新高，加上大灣區發展，AXA安盛必定與時並進，配合政策，提供適切的保障，時刻守護學生的升學旅程。他又指，AXA安盛身為香港最大一般保險業務的保險公司，致力將醫療及人身意外保障額提升至業內最高的水平，讓學生無論身處何地都可以滿懷信心，盡情實現目標，在人生路上邁步前行。一如其精神，AXA安盛致力為客戶提供更多選擇及創新產品，至於何時何地享用服務，則交由客戶決定。

受保學生若染新冠 最高賠額200萬港元

近三年受疫情突襲影響，社會活動常有變動，AXA安盛亦準備好合適的產品，例如AXA「卓越」海外升學樂的醫療費用保障，覆蓋由2019冠狀病毒病等大流行疫症產生之醫療費用。就以近年新冠疫情為例，受保學生一旦於海外意外患上2019冠狀病毒，當中產生之醫療費用，不論門診住院，都會受到保障，保障額高達200萬港元。

由於生活瞬息萬變，AXA安盛貫徹「以客為先」、「誠信天下」、「勇於挑戰」、「合作無間」四大企業核心價值，以全方位專業角度幫助客戶邁步向前，並提供個人化服務及卓越的產品方案。即使面對新冠疫情，AXA安盛亦迅速應對，推出適當保障。

舉一些實例說明，若然學校因自然災害或地方機構強制規定，突然需要關閉逾3日，AXA安盛亦會提供現金津貼應急，高達2,000港元。就算學生因疫情未能輕鬆回港，亦可在全球各地透過電郵提交表格索償，更不設自負額或免賠額。受保學生如需緊急離境，AXA安盛亦提供市場首創高達2,000港元的個人物品存放費用保障。 由於疫情多變， 促使學生時常更改計 劃，因此AXA「卓越」海外升學樂亦簡化 投保程序，網上報價及投保最快1分鐘內完 成， 符合資格即獲批核。自產品推出至 今，逾九成投保均經網上完成，足見簡便 程序備受認同。

AXA安盛是保險界專家，深知不少國家有指定保健服務，家長亦會為子女購買旅遊保險。由於保障有限，因此AXA安盛不時推出不同互動推廣活動，並定期作市場調查，聆聽客戶，務求準確了解客戶的需求，適時提供最適合的產品。AXA安盛亦積極培訓員工，定期邀請相關專業人士舉辦講座及網絡研討會，務求員工緊貼海外升學市況及升學系列產品，精益求精。

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