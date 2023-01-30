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葵青貨櫃碼頭吞吐量跌幅大 海嘯後最傷 跨境貨運雖撤限 業界：今年仍難樂觀

標籤：經濟

【明報專訊】香港過去一直擁有自由貿易港美譽，但過去3年受疫情困擾，集中處理進出口大型貨櫃箱的葵青貨櫃碼頭吞吐量在去年全年跌11.7%，為金融海嘯以來最大跌幅（見圖1）。有業界人士直言，本港在去年下半年正「失去轉口港功能」，今年貨運市場仍不樂觀。香港海港聯盟亦表示，陸路跨境司機配額限制令內地經香港轉口出海外的貨物「顯著減少」。今年初兩地宣布通關，多項防疫政策取消，市場關注本港能否重拾優勢。政府有關部門回應，本港與深圳、廣州已確立基本分工，強調香港高效處理貨運，是大灣區內的中轉樞紐和補時港（即追回時間延誤的港口）。

明報記者 陳麗歡

（貨櫃碼頭系列‧二之一）

據香港海運港口局數據顯示，香港葵青貨櫃碼頭吞吐量在去年所有月份均錄得跌幅，當中7月至11月期間跌幅呈現遞增，當中以11月跌幅最為慘重，跌逾兩成（見圖2），主要因在去年下半年開始內地多個省份爆發疫情。至12月時跌幅稍微收窄，全年吞吐量大跌11.7%，為2009年挫14.5%以來最差。

抗疫3年 部分貨商改內地直接出口

由本港多個碼頭營運商組成的海港聯盟表示，過去3年疫情，香港跨境貨車司機進入深圳受配額限制，只能在指定深圳口岸的接駁場取貨和卸貨，導致運貨時間和費用大增。此外，由於駁船方面亦受相關限制，延長船員在駁船上逗留時間，以至他們未能上岸或返回住所，影響駁船處理能力。香港付貨人委員會執行總幹事何立基接受訪問時稱，受限制影響，貨商經香港轉口「成本倍增」，因此部分商家亦不傾向走香港航線，會改在內地港口直接出口，以節省成本，當時香港亦因此失去作為進出內地的重要轉口港角色。

何立基指出，葵青貨櫃碼頭吞吐量在下半年出現「斷崖式下跌，跌幅巨大，令人心驚膽戰」，不只是受疫情影響，更包括環球市場潛在金融衰退，需求疲軟。他續指，回顧去年下半年金融境况危機四伏，內地爆疫工廠生產受影響，兩地防控政策不一致令商家運費成本上漲；歐洲經濟受戰爭因素不樂觀；美國透過加息壓抑通脹影響全球市况；中美地緣政冶糾紛令中國訂單減少；再者，各國正從疫情中復蘇，大眾需求轉向旅行消費，而不是如電話、家電等必需品，種種因素均會影響本港貨運市場。

陸路跨境物流復常 助船運界重回正軌

踏入2023年，內地香港1月初實現免檢疫通關。運輸及物流局和海事處就今年貨運市場回覆本報查詢表示，1月8日起內地取消各項跨境貨車運輸防控措施，粵港兩地陸路跨境貨運「恢復正常運作」。海港聯盟亦指，跨境物流過程「已回復暢順」， 對貨運量產生正面影響，但程度還有待觀察，又指目前全球經濟發展仍存在多項不確定性，但全球貨物仍是來自內地和亞洲市場，作為重要供應鏈，香港作為轉口樞紐仍扮演重要角色。

何立基表示，陸路跨境物流今年初正步入復常，將有助船運界「重回正軌」，惟相信需時緩衝，因為跨境司機需要重新續牌、車輛亦需維修等，料需時一兩個月重塑車隊。何立基展望今年貨運市場，雖然防控解除，但內地爆疫工廠停工問題，環球經濟有待復蘇等影響，今年貨運市場仍不樂觀。