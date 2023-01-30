業界促與灣區協調 免港口間競爭

【明報專訊】本港碼頭營運商一直希望香港與內地港口的分工能互相協調，海港聯盟表示，希望內地政府盡可能維持現有沿海捎帶政策（即容許外資貨船在中國沿海部分港口之間從事外貿集裝箱的國內段運輸）不再進一步放寬，因一旦放寬不僅會影響經香港轉口進出內地市場的貨物，還會影響其他與內地沒有關係的國際中轉貨物量。 該會續稱，要求加強大灣區內各個港口之間的協調，避免互相競爭。就補貼問題，該會指出，希望香港政府能仿效南沙、深圳政府為業界提供各類補貼和激勵措施，平衡市場競爭。
此外，海港聯盟亦指船運界面對勞工短缺及老化問題，要求當局就智慧港口發展制訂路線圖， 提供額外資金以加快香港港口及相關港口社區系統發展，增加對自動化項目的補貼和資助，提高本港整體競爭力。該會更要求當局成立類以機管局的法定「港務局」，以推動本港港口長遠發展。
運輸及物流局和海事處表示，會積極開拓新貨源，繼續加強與大灣區港口合作，探討與廣東省港口城市成立溝通平台。此外，亦會與業界合作推動智慧港口，目標是今年分階段透過建立全新數據共享平台，便利碼頭營運商及相關業界人士溝通和存取資料，並於2025年前實現更廣泛使用有關平台。
當局續指，目前香港港口運作暢順，會繼續透過強化港口設施提升競爭力。就成立港務局的建議，當局認為，需要深思熟慮，當中涉及法定權力和財政可持續性等根本問題，會繼續與香港海運港口局密切溝通，鞏固國際航運中心的地位。