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渣打料儲局下半年減息半厘

標籤：經濟

【明報專訊】美國通脹升幅近月持續放緩，市場不只調低聯儲局本輪加息的最終利率高位，對下半年開始減息的預期也在提高。渣打金融市場業務香港及大灣區主管曾繼志（圖）預期，聯儲局在本港時間周四（2月2日）再上調聯邦基金利率0.25厘至4.75厘停止，下半年開始減息，兩次各0.25厘，明年再減息4次合共1厘。隨着美息上升進入尾聲，曾繼志認為本周美國加息本港銀行最優惠利率（P）較大機會不會跟升，全年維持現時水平。

料最優惠利率全年維持現水平

據彭博統計，市場預期美息在首季加至5厘見頂，今年底減息一次至4.75厘。曾繼志指該行預測較市場「偏鴿」（即對加息預期相對温和），不過市場近期其實也向鴿派修正。美國企業已經開始裁員，削弱消費令通脹降溫，當局繼續加息或保持高利率，對降低通脹的額外效益有所減少，聯儲局並不希望經濟出現「硬着陸」大幅衰退，會在經濟和通脹間取得平衡。不過為免推動投資市場利好氣氛，增加通脹回落難度，聯儲局官員料仍維持鷹派口徑。

去年港銀最優惠利率累升0.625厘，展望今年，曾繼志認為除了美國加息即將完結，本地按揭貸款需求相對疲弱，令銀行不太需要加P吸收資金。另外，若美國下半年開始減息，因為去年P息上升滯後於美息，故料美息下降1厘，P才有下調空間。去年港美套息交易帶動2421億港元資金流出銀行體系總結餘（不計金管局發行票據吸收的資金），曾繼志表示年結後1個月港元拆息跌穿3厘，現價對套息交易吸引，不過近期港股表現佳，加上本港消費隨旅遊業復蘇，均增加港元需求，他預期今年港元將在7.84至7.85水平波動，不會如去年頻繁觸及弱方兌換保證。

港消費隨旅遊業復蘇 港元需求增

市場預期今年利率波幅低於去年，曾繼志指目前債券二手市場交易價格較股票穩定，債券風險溢價收窄，有助新興市場債券吸收從美元流出的資金，加上目前中國內地境外債回報較境內高，吸引資金來港，他預期今年新興市場債券交易額會以倍數增長。曾繼志指二手債券交易將是今年重點業務之一，去年已在港新成立負責內地投資級和主權債券交易隊伍，今年可望進入收成期。