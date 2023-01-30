封面故事：霸菱柯睿思:中美經濟報喜 看好今年股市

明報記者 葉創成

雖然美股三大指數道指、標指及納指去年分別下跌8.78%、19.44%及33.10%，多家投資機構亦預測美國今年將出現經濟衰退，不利美股表現，惟在一片悲觀情緒中，美國經濟及股市卻再次展現韌性。美國商務部於上周公布，在消費及政府開支帶動下，去年第四季國內生產總值（GDP）初值按季折合成年率增長2.9%，高於預期的2.6%增幅，去年全年GDP則增長2.1%。事實上，美股三大指數今年已扭轉去年弱勢掉頭回升，道指、標指及納指至今分別上升2.51%、6.01%及11.03%，令去年至今的跌幅分別收窄至6.50%、14.59%及25.72%（見圖1）。

美時薪增長勁 通脹暫難回至2.5%

柯睿思早前接受彭博社訪問指出，美國、歐洲及中國等全球主要經濟體近月表現均優於預期，例如美國工人時薪按年增長率（US annual hourly wage growth）維持在約5%、失業率亦維持在低位，中國亦放寬防疫限制重啟經濟；記者是次專訪柯睿思，最關心的是這是否代表美國及中國股市最困難的時間已過去？他表示：「這些正面趨勢應該可以貫徹全年，應該可以為股市帶來支持。不過，同時需要記着的大環境是，美國及歐洲經濟仍在放緩，而且相關央行仍在加息，這意味不論公司或政府都要面對收入下跌及借貸成本上升的夾擊，大型企業看來可以承受這些壓力，但比較弱的企業將會面對眾多意料之外的衝擊。因此，投資者構建組合時需要小心，並且要持續審視風險。」

有歐資私人銀行指出，美國消費物價指數（CPI）組成部分中住屋成本（Shelter）佔32%，由於CPI統計一般是每年續約一次的租約，與最新情况大概有半年差距，故近月仍錄得升幅，惟由Apartmentlist.com制定、反映市場最新變化的美國住宅租金指數，其實從去年9至12月已連續4個月按月回落，這應該會反映在今年3至6月的CPI數據上。美國去年11月CPI按年增長7.1%，惟按月僅增長0.1%，假設在未來幾個月維持此按月增長率的話，今年5月CPI按年升幅便會回落至約2.5%，這亦為聯儲局在下半年減息提供空間。

不過，柯睿思表示，由於美國工人時薪按年增長率仍高達約5%（見圖2），因此當地通脹亦具黏性，認為預測今年5月通脹將回落至2.5%屬樂觀，因此暫時還不能確定美國是次加息周期何時見頂、難言何時開始減息：「我們很難準確知道是次加息周期何時停止，比較可能出現的情况是，聯儲局在今年春天便會暫停加息。美國CPI通脹的確正在回落，但要在今年5月便回落至2.5%是樂觀預測，原因是就業市場仍然緊張，工人時薪因此亦增長理想，而且中國重啟經濟亦會為全球能源價格帶來新的刺激。總結而言，我們預期即使通脹將會繼續回落，過程中仍要經歷更崎嶇不平的路途」。

新屋動工家庭多餘儲蓄預測是否衰退

柯睿思解釋，美國工人時薪按年增長率實在是非常重要的數據，原因是聯儲局需要避免出現由薪金上升過快所帶來的惡性通脹循環（編按：即通脹急升令工人要求大幅加薪，這反過來又會進一步推高通脹，周而復始），因此即使上月該增長率已放緩至4.6%，屬正面的發展，但需要進一步回落，聯儲局始可以宣布已經達成去年3月以來大幅加息壓抑通脹的目標，投資者才會將憂慮的焦點由加息轉移至衰退。

柯睿思同時指出，要預測美國經濟會否出現衰退，新屋動工（US New home starts）是其中一個需要留意的數據，原因是樓市無秩序地下跌是重大風險，此舉會重擊消費者的信心，而目前住宅供應緊張令此不利情况不太可能出現。他續說，雖然過去一年美國按揭利率上升的確為樓市帶來震盪，但假如不這樣做以穩定樓價，讓樓價繼續急升也會帶來潛在風險。另一個需要留意的數據是美國家庭多餘儲蓄（US Households excess savings），他解釋，受惠於政府增加派錢，加上新冠疫情爆發期間曾封城令消費減少，美國家庭多餘儲蓄在2021年高峰期曾達2.3萬億美元，惟隨着去年當地經濟復常、消費升溫，該數據在去年底已減少至1.2萬億美元，當中，中、高收入家庭普遍仍然有多餘儲蓄，即使未來或受累於就業市場轉弱，他們仍然可以拿這些錢來緩衝困境。

中國復常進度須看交通及樓價

美股以外，柯睿思分析，中國政府近月放寬防疫限制、重啟經濟，料可成為貫徹2023年的投資主題，中國股市近月急升，原因是投資者預期經濟將會復常，居民恢復正常流動，因此要密切留意各大城市交通擠塞及地鐵乘客數量等數據。

柯睿思表示，中國房地產新盤銷售由2021年7月高位顯著下跌，樓價亦出現調整，這除了令房地產開發投資減少、不利經濟增長外，亦令向來視物業為重要儲存財富工具的中國居民消費信心受打擊，尤其是過去3年因應疫情經常採取的封城措施亦不利消費。他續說，即使中國政府近月針對房地產發展商的政策已轉趨寬鬆，令投資者相信最壞的時間已經過去，但向前望的話，樓價需要止跌回穩，才可以進一步增加市場的信心。

國務卿下月料訪華

助中美關係返正軌

中美關係如何發展，對於中國及美國股市亦相當重要。法新社本月17日引述美國官員證實，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於2月5日至6日訪華，是他2021年1月擔任國務卿以來首次訪華，其間與他主談的將是中國新任外交部長秦剛。中國外交部當日回應表示，未確認具體日期，稱中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就具體安排保持溝通。

霸菱柯睿思在2009年至2013年任職美國財政部副助理部長時，曾與當時任職副總統的拜登共事於奧巴馬任總統的政府，參與制定美國在歐洲、俄羅斯及中亞的財金政策，在是次專訪中，他被記者問及對是次布林肯訪華有何期望，他表示：「我很難預期此行可以帶來任何重大突破，原因是（美國）華盛頓及（中國）北京在一系列廣泛的問題上有愈來愈多的不同意見。儘管如此，兩國將有高層訪問，也是關係重回正軌的重要一步。」

■往績回顧

2021年受訪

貼中美股表現強勁

霸菱柯睿思在《Money Monday》第293期（2021年4月21日出版）封面故事曾接受專訪表示：「跟着幾個月隨着美國政府強勁刺激政策出台，以及疫情受控令經濟活動大致回復正常，很多企業將交出盈利增長非常理想的成績表，業績超出分析員預期，支持股價進一步向好，預料今年美國股市仍會有強勁回報；作為比較，隨着中國經濟開始轉型而增加不明朗，中國股市今年（2021年）已變得波動，較難預測後市」。

美股三大指數在2021年全年大漲小回，道指、標指及納指分別勁升18.73%、26.89%及21.39%；而中國股市2021年第二季靠穩後，下半年便急轉直下，MSCI中國指數及恒指全年分別下跌22.37%及14.08%，可見柯睿思分析往績頗佳，他在是次專訪分享的觀點亦值得重視。

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