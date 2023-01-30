moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

KK集團食正潮流零售擴張期 主打品牌定位似LOG-ON 未擺脫虧損

【明報專訊】網購已成都市人的日常，但相較在「網上篤一篤，荷包在收縮」，還是有不少人喜歡「行街Shopping」，實體零售仍有市場。2021年曾向港交所（0388）遞交上市申請的KK集團，於年廿九再接再厲入表申請上市。集團主打年輕人市場，以潮流品味、中價品位搶佔內地生活百貨零售市場，集團自2019年以來已多次融資，2021年時估值已逾200億元（人民幣，下同），相信最終集資金額或以數十億港元計。

撰文 旻晞

根據弗若斯特沙利文報告，以GMV計，集團是2021年國內排行第三的潮流零售商（市佔率1.8%），同時是首十大增長最快的潮流零售商，2019年至2021年GMV複合年增長率達1.63倍，反之同期第一大（市佔率7%）、第二大（市佔率4.2%）的複合年增長率卻分別是倒退3.5%及不變。報告指潮流零售是指以產品獨特的概念及風格、設計上兼具創意及時尚的娛樂功能，以及沉浸式購物體驗為特點的新零售模式。

逆市急擴張 助收入大增

按GMV計算，潮流零售市場的市場規模近年快速擴張，由2017年的1510億元增至2021年的2534億元，複合年增長率達13.8%。據估計，2026年按GMV計算的市場規模將達到5403億元，令2021年至2026年的預計複合年增長率將為16.3%。

KK集團旗下主要品牌「KKV」，定位有如香港的LOG-ON，產品設計以追求生活品味為主，爭取年輕人市場。除KKV，亦有主打美妝潮流零售的「THE COLORIST」；售賣潮流角色的玩具、產品的「X11」；以及生活迷你賣場的「KK館」（定位類似本港的日本城+優品360）。集團擁有707間門店，分佈中國31省190多個城市及印尼13個城市。按分店及收入規模，KKV仍是集團「王牌」；分店數目佔集團總數54%，去年首10個月收入佔集團65.3%、毛利佔68%。

集團2020、2021年收入呈爆發性增長，表面上似乎完全不受新冠疫情影響，實質是集團實行逆市急促擴張策略令收入急增，但「走得快、蝕得甘」。集團過去幾年持續虧損，即使去年首10個月首錄利潤，但亦是因金融資金公允值獲利所致，撇除有關因素，仍見經調整虧損，甚至按年擴大1.7倍（見表）。

對於持續虧損，集團說得相當清楚，是因為作出大量初始投資，以推動門店網絡的快速增長，提高品牌知名度，並在總部層面及門店層面奠定穩健的基礎，以支持未來擴展和提升運營效率，形容為建立強勁競爭優勢，以及利用具吸引力的市場機遇實現長期盈利增長而言，此屬不可或缺的舉措。

分銷及行政開支佔收入比例高企

的確，集團分店數目由2019年的211間，急增1.6倍至556間，再按年增三成至2021年的721間，速度驚人。但到去年稍為停步，截至去年10月底，分店數目不升反跌至701家。恰巧是，集團往績期間經營現金流一直錄得淨流出，直至去年首10個月才首次錄得營運現金流淨流入2.14億元，或反映集團稍「停一停」的效果。

不過，集團銷售及分銷開支及行政營運開支佔收入比例，近年保持於46%至48%水平，未有隨集團收入規模增加而下跌，要錄得經營利潤相信要在成本控制再下苦功。

值得注意是集團初期仍較依賴加盟店以快速拓展網絡，但過去兩年加盟店數目持續減少，令加盟店佔總門店的百分比由2020年的76%，降至去年10月底的21%。反映集團近年傾向「親力親為」，以確保門店管理質素及品牌地位。

頻密融資 引入京東CMC資本等

集團售賣產品有來自第三方品牌，同時亦會委託OEM及ODM合同商，製造自有品牌商品。理所當然自有商品較第三方品牌擁有較高毛利率（保持50%以上），但第三方品牌產品仍是集團毛利主要來源（逾80%），近年毛利率大體保持上升，亦屬良好勢頭。

不過，始終年年虧損，資本需求龐大。集團自2016年以來，幾乎平均每年都會有融資活動。2019年10月KK集團宣布完成D輪融資，其時估值已逾10億美元，成為獨角獸；2020年8月又完成10億美元E輪融資；再至2021年7月F輪融資2.9億美元，引入包括京東集團、CMC資本等資金，目前總融資額已超過40億元。是次計劃來港上市，雖未知其集資額，但按其估值及資金需求，相信集資額可能動輒數十億港元計；集團上市聯合保薦人為瑞信及摩根士丹利。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]