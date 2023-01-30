KK集團食正潮流零售擴張期 主打品牌定位似LOG-ON 未擺脫虧損

撰文 旻晞

根據弗若斯特沙利文報告，以GMV計，集團是2021年國內排行第三的潮流零售商（市佔率1.8%），同時是首十大增長最快的潮流零售商，2019年至2021年GMV複合年增長率達1.63倍，反之同期第一大（市佔率7%）、第二大（市佔率4.2%）的複合年增長率卻分別是倒退3.5%及不變。報告指潮流零售是指以產品獨特的概念及風格、設計上兼具創意及時尚的娛樂功能，以及沉浸式購物體驗為特點的新零售模式。

逆市急擴張 助收入大增

按GMV計算，潮流零售市場的市場規模近年快速擴張，由2017年的1510億元增至2021年的2534億元，複合年增長率達13.8%。據估計，2026年按GMV計算的市場規模將達到5403億元，令2021年至2026年的預計複合年增長率將為16.3%。

KK集團旗下主要品牌「KKV」，定位有如香港的LOG-ON，產品設計以追求生活品味為主，爭取年輕人市場。除KKV，亦有主打美妝潮流零售的「THE COLORIST」；售賣潮流角色的玩具、產品的「X11」；以及生活迷你賣場的「KK館」（定位類似本港的日本城+優品360）。集團擁有707間門店，分佈中國31省190多個城市及印尼13個城市。按分店及收入規模，KKV仍是集團「王牌」；分店數目佔集團總數54%，去年首10個月收入佔集團65.3%、毛利佔68%。

集團2020、2021年收入呈爆發性增長，表面上似乎完全不受新冠疫情影響，實質是集團實行逆市急促擴張策略令收入急增，但「走得快、蝕得甘」。集團過去幾年持續虧損，即使去年首10個月首錄利潤，但亦是因金融資金公允值獲利所致，撇除有關因素，仍見經調整虧損，甚至按年擴大1.7倍（見表）。

對於持續虧損，集團說得相當清楚，是因為作出大量初始投資，以推動門店網絡的快速增長，提高品牌知名度，並在總部層面及門店層面奠定穩健的基礎，以支持未來擴展和提升運營效率，形容為建立強勁競爭優勢，以及利用具吸引力的市場機遇實現長期盈利增長而言，此屬不可或缺的舉措。

分銷及行政開支佔收入比例高企

的確，集團分店數目由2019年的211間，急增1.6倍至556間，再按年增三成至2021年的721間，速度驚人。但到去年稍為停步，截至去年10月底，分店數目不升反跌至701家。恰巧是，集團往績期間經營現金流一直錄得淨流出，直至去年首10個月才首次錄得營運現金流淨流入2.14億元，或反映集團稍「停一停」的效果。

不過，集團銷售及分銷開支及行政營運開支佔收入比例，近年保持於46%至48%水平，未有隨集團收入規模增加而下跌，要錄得經營利潤相信要在成本控制再下苦功。

值得注意是集團初期仍較依賴加盟店以快速拓展網絡，但過去兩年加盟店數目持續減少，令加盟店佔總門店的百分比由2020年的76%，降至去年10月底的21%。反映集團近年傾向「親力親為」，以確保門店管理質素及品牌地位。

頻密融資 引入京東CMC資本等

集團售賣產品有來自第三方品牌，同時亦會委託OEM及ODM合同商，製造自有品牌商品。理所當然自有商品較第三方品牌擁有較高毛利率（保持50%以上），但第三方品牌產品仍是集團毛利主要來源（逾80%），近年毛利率大體保持上升，亦屬良好勢頭。

不過，始終年年虧損，資本需求龐大。集團自2016年以來，幾乎平均每年都會有融資活動。2019年10月KK集團宣布完成D輪融資，其時估值已逾10億美元，成為獨角獸；2020年8月又完成10億美元E輪融資；再至2021年7月F輪融資2.9億美元，引入包括京東集團、CMC資本等資金，目前總融資額已超過40億元。是次計劃來港上市，雖未知其集資額，但按其估值及資金需求，相信集資額可能動輒數十億港元計；集團上市聯合保薦人為瑞信及摩根士丹利。

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