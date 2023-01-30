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企業貸款二手平台PrivEx 冀3年佔亞洲半壁江山

【明報專訊】監管機構對銀行資本要求持續提高，為提高資本運用效益，不少銀行會出售客戶貸款資產。這些交易向來以單對單方式尋找交易對象，不過企業貸款二手交易平台PrivEx在去年6月開始營運，提供中央化交易平台，行政總裁陳培華表示，平台可簡化買賣雙方撮合，完成交易時間可由19工作小時縮短至30分鐘，並提供交易資訊促進市場流動性。陳培華相信，市場一旦開始數碼化，轉變將迅速發生，預期最快在3年後，該行可佔亞洲二手貸款交易額的一半市佔率。

明報記者 歐陽偉昉

二手貸款交易並非散戶市場，交易雙方均為擁有相關知識、人脈的專業投資者，對於是否需要透明化、中央化平台，陳培華認為現有方式缺乏效率，主要用電話聯絡尋找交易對手，但隨着資本監管更嚴格的巴塞爾協定III逐步實施，需要改善資本運用，例如將信貸質素惡化的貸款出售，減輕資本佔用，因此必須提高交易效率。另外，銀行缺乏交易平台競價，難以得知交易對手出價是否市場最佳，而且亞洲包括不同時區，銀行家難以聯絡眾多潛在買家。

平台標準化 增市場流動性

PrivEx顧問陶懷方則表示，二手貸款交易多在銀行之間進行，引入透明、標準化交易平台後，以往買賣債券的固定收入基金，也能參與二手貸款交易，為市場增進流動性。

將傳統的交易模式引入新交易平台，陳培華認為最大挑戰是讓銀行家接受新的交易習慣，不過包括他在內的銀行家均明白，數碼化必然來臨，只是何時發生和如何開始，「就如電商購物流行，只是商業應用行為轉變速度較零售來得更快」。他表示，平台在新加坡金管局取得認可市場營運商牌照，提供受監管的安全、即時交易系統，賣家可在平台上載貸款資料供潛在買家查閱。PrivEx計劃在年底推出數據分析服務，提供成交數據、不同期限貸款的孳息率曲線等資訊。

PrivEx自去年6月向銀行開放，在平台登錄有意出售的貸款資產，該行向參與者收取年費，另向買賣雙方收取交易費用，首年兩項費用全免。截至去年年底，平台在6個月進行1億美元（約7.8億港元）二手貸款交易，相對去年亞洲二手貸款交易為100億美元。現時平台上有逾12億美元貸款可供出售，逾40間銀行和金融機構參與者，包括中銀香港（2388）、渣打、星展、卡塔爾國家銀行等。

擬今季駐倫敦攻歐洲

PrivEx總部設於新加坡，負責系統營運和業務發展，在香港則有辦公室進行銷售。陳培華表示，他們計劃今季在倫敦設立辦公室，拓展歐洲二手貸款交易，他指相對亞洲銀行用作資本管理，歐洲則視之為交易獲利工具，因此歐洲市場較亞洲更大，去年交易額為亞洲的7倍。他指當地缺乏類似交易平台，市場人士反映有熱切的需求。