內地復常 製造業ESG貸款需求增

投資者較去年中樂觀

內房民企債務違約，本港銀行去年需為這些貸款作出不少貸款減值撥備。去年底監管政策放寬，內房違約似乎有所紓緩，對於投資者是否已開始趁低吸納，陳培華指現時市場仍未有太多相關貸款資產二手交易，投資者等待市場數據好轉才會投入資金，不過他們的興趣正在增加，預期在第二季相關交易會開始增加。

去年聯儲局大幅加息，債價急劇波動令債券交易急減，陳培華指加息後債權投資者資金反而流入二手貸款市場，因為貸款為浮動利率，以銀行拆息加上溢價作定價，與定息的債券不同，資產價格不會受加息影響，債價急跌下投資者選擇以貸款作持倉。

陳培華指出，二手貸款交易除了由監管政策帶動，也受經濟周期轉變影響，隨着內地經濟重啟，歐洲經濟景氣下滑，銀行為管理資本會調整貸款資產組合，料今年二手貸款交易需求較去年增加。

PrivEx顧問陶懷方表示，去年央行加息抽高銀行放貸利率，影響企業借貸的一手市場需求。若有銀行希望今年擴大其信貸資產，便會向大型銀行購入二手貸款。