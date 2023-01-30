moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地復常 製造業ESG貸款需求增

標籤：經濟

【明報專訊】去年底內地放寬防疫政策，市場普遍看好今年經濟復蘇前景，貸款二手交易平台PrivEx行政總裁陳培華表示，市場目前低配內地的貸款資產，隨着經濟重啟，今年有重新配置的需求，對製造業貸款和環境、社會和管治（ESG）相關貸款的需求更大，不過內房、科技企業的需求則較少。該行平台交易數據顯示，投資者對市場的信貸風險較去年中樂觀，交易的風險溢價有所縮減。

投資者較去年中樂觀

內房民企債務違約，本港銀行去年需為這些貸款作出不少貸款減值撥備。去年底監管政策放寬，內房違約似乎有所紓緩，對於投資者是否已開始趁低吸納，陳培華指現時市場仍未有太多相關貸款資產二手交易，投資者等待市場數據好轉才會投入資金，不過他們的興趣正在增加，預期在第二季相關交易會開始增加。

去年聯儲局大幅加息，債價急劇波動令債券交易急減，陳培華指加息後債權投資者資金反而流入二手貸款市場，因為貸款為浮動利率，以銀行拆息加上溢價作定價，與定息的債券不同，資產價格不會受加息影響，債價急跌下投資者選擇以貸款作持倉。

陳培華指出，二手貸款交易除了由監管政策帶動，也受經濟周期轉變影響，隨着內地經濟重啟，歐洲經濟景氣下滑，銀行為管理資本會調整貸款資產組合，料今年二手貸款交易需求較去年增加。

PrivEx顧問陶懷方表示，去年央行加息抽高銀行放貸利率，影響企業借貸的一手市場需求。若有銀行希望今年擴大其信貸資產，便會向大型銀行購入二手貸款。