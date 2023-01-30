安聯推數碼平台 助散戶管理財富

【明報專訊】各地防疫措施放寬，後疫情時代創造了新常態，不少企業發掘新商業模式，開拓新市場利基。隨着市場上對網上理財的需求上升，安聯投資（AllianzGI）推出數碼財富管理平台，利用科技分析投資組合，並追蹤投資組合表現。安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦（圖）表示，現時一般只有機構投資者及超高淨值人士可獲私人銀行財富管理服務，但數碼平台可提供較低成本，令服務範圍擴大至個人投資者，尤其針對年輕一代對投資的需求。
該數碼財富管理平台利用risklab的投資諮詢、分析和建立模型的能力制定解決方案。曹偉邦指出，投資者設定其財務目標、風險偏好和回報預期後，平台便會為基金和證券投資組合提供個人化的意見。客戶可按照個人喜好、不同的新趨勢和主題揀選合適的投資組合。系統及演算法將模擬出不同市况，以前瞻性（forward looking）分析及預測平均10年的投資回報，反映最佳及最壞市况下的表現。此外，平台亦會通過對冲在基金或投資組合層面提供下行保障。
安聯投資現時以B2B2C的方式推出數碼財富管理平台，向金融機構提供服務，再由金融機構提供服務予最終用戶。安聯投資與虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）去年合作推出智能理財顧問服務GoWealth，服務零售客戶投資者。曹偉邦稱，公司現時與新加坡及馬來西亞等地交流意見，亦開放與其他銀行合作。
在去年金融市場波動下，曹偉邦指，投資者的取態偏向保守，今年中國重新開放，市况逐步轉好，惟料投資者取態不會大轉變，但亦可留意入市機會。他認為在去年市况低迷下，股票估值偏低，今年可增加股票佔比。中國經濟重啟後，或出現「報復式消費」，因此尤其看好中國A股。展望今年加息結束，亦可留意債券，其中偏好政府債券及投資級別債券。
另外，自去年下半年起，港元定存利息上調，他建議投資者可分段敍造定存，避免錯過高位。