moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

鄺翠玲：退休後按揭尚餘150萬 須預留資金供樓

【明報專訊】林先生（52歲，單身）在45歲時以700萬元購入現居物業，敘造五成按揭，為期30年，在過去低息環境時，他每月供款1.2萬元，而近一年因息率抽升，每月供款增加至約1.4萬元，現時尚餘樓按280萬元。他現時月薪5萬元，扣除供樓、本身消費等，每月盈餘約1.5萬元。另外，他現有約300萬元現金及100萬元投資項目，強積金戶口結餘約為90萬元。

由於他的按揭還款期橫跨退休時段，直至75歲。在他65歲退休時，假設維持現時息率，按揭尚餘約150萬元。林先生希望知道若要維持現時生活質素，他需多少退休金？現在應怎樣部署？

現時林先生每月生活費3.5萬元中，供樓佔1.4萬元，家庭雜項約6000元，強積金供款1500元，個人消費約1.35萬元。退休後個人消費或減少20%，即跌至約1.1萬元，連同家庭雜項，林先生的每月退休使費現值約為1.7萬元。由65至85歲這20年間，退休費用估計約為800萬元，退休時樓按尚餘150萬元，他的總退休費用約950萬元。

我們細看林先生資產組合及預計退休時的情况：

1）現金300萬元，暫假設繼續留在銀行；

2）投資項目100萬元，假設年回報6%，65歲時料可增值至220萬元；

3）強積金90萬元，倘每月僱主及僱員共供款3000元，年回報4%，65歲時料可滾存至213萬元；

4）每月盈餘1.5萬元，也是暫假設放在銀行

就以上述資產計算，65歲時總資產（退休金）約為967萬元，足夠支付所需的退休費用（950萬元）。那就什麼都不用做？相信精明的你心裏一定說：現實往往不似預期，退休金和退休費用相差只是區區20萬元（不足2%），安全系數實在太低了！

筆者想林先生一個人生活，很多生活支出比較容易調動，唯有住屋及醫療開支要小心處理。

用百萬設供樓戶口 利用13年增值

以住屋問題來說，他在65歲時按揭餘額仍有150萬元，他可以從退休金中撥150萬元還清樓按，也可繼續供樓。筆者建議另一方向作考慮：

‧趁仍有收入及盈餘，從現金資產抽調100萬元設立「退休供樓專屬戶口」，利用未來13年時間滾存增值；

‧可考慮使用高息保險方案，安排一整筆付款，盡快爭取回報；

‧在第13年（65歲）退休時，戶口價值約為171萬元，平均年回報約4.13%。林先生可開始每年提款20萬現金（每月1.7萬元）作為供樓支出及/或補貼管理費，為期10年，完成樓按時，這戶口仍有27萬元的結餘，連同200萬元提款作為樓按，這戶口有227%的效能；

‧可選擇提取餘下27萬元，或讓它繼續滾存，直至128歲，其間可自由提取資金使用（例如80及90歲時分別約有40萬及83萬元）；

‧既然林先生單身，未必要考慮資產承傳問題，如果這27萬元暫時用不着，大可留在戶口滾存。

至於怎樣支援醫療開支，下期再續。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]