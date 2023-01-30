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陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走

【明報專訊】虎已盡，兔已來。中國人講究循環不息、講究天道輪迴，年年歲歲俱相似，歲歲年年卻不同。從中就會領悟到雖然流年似水，但也可以天人合一。妙境是要去領悟的，如果只把自己的目光聚焦在一個小範圍，人生就會受到桎梏而享受不到韶光的恩賜，固執地拘泥於身外之物，結果就有可能白來人間一趟了。

有人說：把一艘船停靠在碼頭上是最安全的，但這卻不是建造這艘船的最初設想；一個人呆在家裏可能是最舒服的，卻不是正常人生的終極追求。

勿把目光聚焦在小範圍

人生很多時就好像坐飛機時既有頭等艙也有經濟艙，雖然都會是同時到達目的地，但過程的感受卻會有很大的分別。

你給別人的感覺很多時就好像繡織品一樣，表面上看來非常絢麗奪目，但又有誰發現到背面後縱橫交錯、斑駁複雜的線頭和滄桑？

細想一下，自己的人生軌迹其實就是自己對生存方式和發展方向的取捨，不一樣的選擇就肯定有不一樣的結果。前路永遠都在腳下，是需要你自己用心去走。

快樂的人會說、會笑、會和別人擁抱；健康的人會逛街、會運動、會和別人聯繫；聰明的人會玩、會幽默、會豁達；愚笨的人卻只會緊張、會隨意生氣、會自困。如何抉擇？只憑一心！

兔年願望其實可以很清新：品茶鑑酒賞花，臨風待月觀霞。

人生若可到此，又夫復何求？

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]