林嘉文：美元中長線向淡 短期或彈

自2022年11月以來，美匯指數已累計不少跌幅，主要因為市場憧憬美聯儲減少加息次數和力度，與此同時歐洲央行的取向卻似乎愈發地偏鷹，削弱了市場對美元利率優勢的預期。另一方面，市場對於美國經濟衰退的擔憂加劇，亦拉低了美國長期債券收益率，拖累了美元氣氛。

然而，美聯儲即將迎來今年以來的首次議息會議之際，市場現時仍洋溢着一片樂觀的氣氛，或多或少令筆者憂心市場是否過度自滿，畢竟近日多名美聯儲委員的言論仍堅持鷹派立場；一旦美聯儲議息結果中有任何的鷹派驚喜，都可能導致美元短期內出現反彈，現時美元短倉水平緊張，同時技術水平亦有超賣迹象。

金價回至1840美元始增持

不過，鑑於歐元在美匯指數中的權重較大，歐洲央行的強硬立場將有利歐元氣氛，變相有機會將美匯指數的反彈限制在103附近水平。

至於美元近期偏軟，除了利好股債氣氛，金價亦是另一主要受惠者；在關聯性相對較高的背景下，美元下跌及美國國債收益率走低等都推動金價今年以來向好。

惟要留意的是，金價現時除了已經向上突破筆者2023年底的價格目標1890美元外，筆者的指標參考反映近期金價反彈的技術走勢或已屆極端水平，意味未來幾周作為避險資產的黃金，或反而會出現整固甚至回吐，因此筆者寧願等待金價回調至1840美元區域左右才會考慮再度增持。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]