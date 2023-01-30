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何啟聰：股價持續強勢 騰訊購16261

標籤：何啟聰

【明報專訊】北水雖然仍然暫停，但未有阻礙港股持續回勇，恒指上周五反覆靠穩，高位曾升逾百點至22,700點，雖然曾經倒跌，但收市仍升逾120點，連升三個交易日；短線或觀望北水回歸，能否支持恒指再向上推進。兩萬三暫具阻力，支持或上移至參考兩萬二關口。

騰訊控股（0700）升勢持續，上周五曾升逾2%至416.6元，是逾11個月高位，收市保持約2%升幅。向上觀望上試420元的機會，400元關口有待重建支持。看好或可考慮騰訊認購證16261，行使價438.138元，2023年6月到期，實際槓桿約6.8倍。看淡或可留意騰訊認沽證22107，行使價403.655元，2024年3月到期，實際槓桿約2.0倍。

小米（1810）上周曾升至逾半年高位。向上觀望上試14元機會，250天線約12元或已重建支持。小米短時間內累積顯著升幅，好友即使追貨，暫傾向選擇價外幅度一成以內的認購證，待到價才考慮再向上換馬。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]