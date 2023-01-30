瑞銀亞洲：炒作新能源車 小米購22567

個股方面，有指小米（01810）電動車的早期招標設計圖遭外泄，被視為電動車有進展，上周四時漲升12.5%，周五再升0.9%，收報13.5元破頂。如認為小米股價會受事件發酵帶動，看好小米可留意小米認購（22567），行使價14.62元，2023年6月到期，有效槓桿約5.6倍。如投資者看淡小米，可留意小米熊證（50218），收回價14.8元，行使價15.2元，2024年1月到期，有效槓桿約7.9倍。

近日比亞迪（01211）做好，如看好可留意比迪牛證（50616），收回價225.6元，行使價221.6元，2023年8月到期，有效槓桿約8.7倍。如看淡可留意比迪熊證（67297），收回價273元，行使價277元，2023年7月到期，有效槓桿約8.4倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

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