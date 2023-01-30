摩根大通亞洲：資金趁高做淡 恒指熊68684

【明報專訊】恒指上周四假後紅盤高開且高收，大市更以全日最高位收市，突破去年重大阻力（4月初及6月下旬）約22,500點，如能企穩，此阻力或變相成短線支持，日線圖下一阻力為24,000點，該處有小型下跌裂口未回補。輪證資金流方面，反映投資者傾向趁高開淡倉。恒指好倉上周四錄1.7億元淨流出，至於淡倉上日錄1.4億元淨流入。資金絕大部分以牛熊證作部署，目前上下各1000點區間的牛熊證街貨比例懸殊，熊證比例達89%，熊證重貨區為收回價23,000點至23,999點的產品，截至上周四收市，此區域熊證街貨相等於1167張期指，預料周五收市後街貨會再度增加。如投資者部署短線追入可參考恒指牛（50391），收回價21,700點，實際槓桿21倍，2024年12月30日到期。如認為後市有下跌空間可參考恒指熊（68684），收回價23,200點，實際槓桿31.3倍，2025年04月29日到期。
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